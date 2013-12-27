Головне за день: огляд топ-новин

Міліція затримала п'ятого підозрюваного у нападі на Чорновол

Правоохоронці затримали п'ятого підозрюваного, який, за попередніми даними, безпосередньо брав участь у побитті журналістки та громадської активістки Тетяни Чорновол. Про це заявив начальник Головного слідчого управління МВС України Микола Чинчин у відеоматеріалі, оприлюдненому на офіційному сайті МВС.

"На даний момент затриманий п’ятий підозрюваний, який, за попередніми даними, безпосередньо брав участь у побитті потерпілої”, - сказав Чинчин.

В МВС повідомили, що підозрювані в побитті Чорновол пов’язані з Жванією, Кличками, Батьківщиною, ТВі та бандою Рибки.

Так, за повідомленням, слідством встановлено, що підозрюваний у побитті журналістки Тетяни Чорновол Сергій Котенко був засновником і директором підприємства, якому був підконтрольний телеканал ТВі.

Також в міліції нібито встановили зв’язки між підозрюваними у побитті журналістки, організованим злочинним угрупованням і братами Кличками.

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У свою чергу Храмцов заявив, що активно співпрацює зі слідством, і сподівається, що найближчим часом його невинуватість буде доведено. “Я сподіваюсь, що це все закінчиться для нас раніше, ніж за два місяці. У мене є беззаперечні факти і мені нема чого боятися. Мене оглядали на наступний день (після злочину проти Чорновол — УНІАН) медики, на мені шукали шрами, подряпини, що я бив когось, з мене взяли всі аналізи. Я не є винним”, - сказав Храмцов.

Водночас Храмцов зазначив, що один із затриманих за побиття Чорновол точно, на його думку, причетний до скоєння цього злочину, проте прізвище назвати відмовився.

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