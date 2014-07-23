У Донецьку викрали співробітника карного розшуку та його батька



Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативним зведенням, викрадених відвезли в невідомому напрямку на автомобілі «Тойота Ленд Крузер».

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.146 КК України (викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб або способом, небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї). Проводиться розслідування.