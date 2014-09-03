Аксьонов заявив, що в окупованому Криму немає одностатевого сексу

На засіданні свого кабінету Сергій Аксьонов заявив, що секс-меншини тут "не потрібні і не припустимі". Людині, яка заперечила йому із залу, Аксьонов порадив вийти на вулицю до поліції та місцевої самооборони, які "протягом трьох хвилин швидко з'ясують напрямок і орієнтацію, якої необхідно дотримуватися".

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Ніч.

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За даними всеукраїнського об'єднання "Гей-Форум України", у Криму проживає 10 тисяч представників сексменшин. Проводити свої заходи їм з квітня регулярно забороняють, посилаючись на російські закони.