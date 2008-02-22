Зовнішнє тестування спростовує поширений міф про освіту

Перший етап упровадження незалежного зовнішнього тестування спростував один із розповсюджених міфів про великий розрив між якістю освітніх послуг, що їх надають сільські та міські школи.

Про це заявив у інтерв’ю тижневику „Коментарі” заступник міністра освіти і науки України Павло ПОЛЯНСЬКИЙ.

“Проведення зовнішнього оцінювання протягом останніх двох років виявило іншу ситуацію - відмінності у якості освіти між окремими міськими й окремими сільськими школами. Ці відмінності сильніші, ніж між міськими й сільськими школами», - підкреслив П.ПОЛЯНСЬКИЙ.

Результати вступних кампаній 2006 та 2007 років, коли тестування мало характер експерименту, заступник міністра охарактеризував як успішні. “2006 року 41 тисяча дітей взяла участь у тестуванні на добровільних засадах”, - зазначив П.ПОЛЯНСЬКИЙ. За його даними, за сертифікатами про тестування до вищих навчальних закладів у 2006 році було прийнято 10 тисяч дітей. “Це високий показник, оскільки для частини учнів тести тоді були скоріше самотренінгом. У 2007 році вже 117 тисяч взяли участь у тестуванні - це 26% усіх випускників. 39 тисяч стали студентами”, - наголосив П.ПОЛЯНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, упровадження зовнішнього тестування визначено одним із пріоритетних завдань МОН на 2008 рік. Зовнішнє тестування в нашій країні почали запроваджувати три роки тому. Поштовх цьому процесу надав Президент України своїм Указом від 4 липня 2005 року “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”. Порядок та механізм його проведення визначено урядовими постановами: “Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти” від 25 серпня 2004 року та “Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти” від 31 грудня 2005 року.

Цього року вступ до всіх без винятку вищих навчальних закладів незалежно від їхнього підпорядкування та форми власності, здійснюватиметься за результатами незалежного тестування. Цього року зовнішнє незалежне оцінювання знань мають пройти майже 520 тисяч громадян.