Українці розкритикували компанію за використання символіки СРСР / скріншот з сайту bren.ua

Київський бренд одягу та аксесуарів оскандалився через радянську символіку. В онлайн-магазині компанії з'явилися сережки з радянською символікою. 

Фото аксесуара вже з'явилися на сайті бренду, а в Instagram українці розкритикували компанію за використання символіки СРСР.

У коментарях під фото аксесуарів з'явилося чимало негативних коментарів / скріншот з сайту bren.ua

Сережки з гербом СРСР являють собою величезні кола з зірками золотого кольору. Аксесуар, на думку бренду, відмінно підійде і дівчатам, і хлопцям. Вартість такого "витвору мистецтва" досить висока - 20 тисяч гривень.

Читайте такожМеталобрухт за майже 400 тисяч: під Черніговом на аукціон виставили пам'ять пам'ятник ЛенінаБагатьох користувачів обурив той факт, що модний бренд використовує символіку СРСР. У коментарях під фото аксесуарів з'явилося чимало негативних коментарів. Сам бренд на обурення користувачів не відповідає. 

 Сам бренд на обурення користувачів не відповідає / скріншот з сайту bren.ua

"А версія зі свастикою буде?", "Крім того, що це радянська символіка, ніхто не помічає, що це відверто якийсь сувенірний несмак?", "Тупняк. Те саме ківі у вушанці", "це обурливо", "яка ганьба", "зовсім вже, нормальний же бренд був", - пишуть українці, обурені сережками з радянською символікою.

Заборона комуністичної символіки в Україні

  • У травні 2015 року в Україні почалася декомунізація – процес позбавлення від радянської ідеології. В рамках закону під забороною опинилася вся радянська символіка, а населені пункти, названі на честь "червоних" діячів, були перейменовані.
  • У липні 2019 року КСУ підтвердив конституційність закону. Тоді автори рішення відзначили тотожність комуністичного і нацистського режимів, оскільки обидва заперечували існування незалежної України і переслідували її прихильників.
  • "Червону зірку, перехрещені серп і молот та інші символи комуністичного режиму кілька десятиліть поспіль широко використовували антиукраїнські сили для поширення атмосфери страху, ненависті та агресії, для заперечення права українського народу на власну незалежну державу", - йшлося в документі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що кияни перетворили подвір’я у стихійний музей СРСР. Мешканці одного з мікрорайонів стягнули бюсти представників комуністичного режиму на сусіднє подвір’я, заявивши, що така історія, попри декомунізацію, теж має право на життя.

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