Сережки з величезними гербами СРСР оцінили у 20 тисяч гривень.

Київський бренд одягу та аксесуарів оскандалився через радянську символіку. В онлайн-магазині компанії з'явилися сережки з радянською символікою.

Фото аксесуара вже з'явилися на сайті бренду, а в Instagram українці розкритикували компанію за використання символіки СРСР.

Сережки з гербом СРСР являють собою величезні кола з зірками золотого кольору. Аксесуар, на думку бренду, відмінно підійде і дівчатам, і хлопцям. Вартість такого "витвору мистецтва" досить висока - 20 тисяч гривень.

Читайте такожМеталобрухт за майже 400 тисяч: під Черніговом на аукціон виставили пам'ять пам'ятник ЛенінаБагатьох користувачів обурив той факт, що модний бренд використовує символіку СРСР. У коментарях під фото аксесуарів з'явилося чимало негативних коментарів. Сам бренд на обурення користувачів не відповідає.

"А версія зі свастикою буде?", "Крім того, що це радянська символіка, ніхто не помічає, що це відверто якийсь сувенірний несмак?", "Тупняк. Те саме ківі у вушанці", "це обурливо", "яка ганьба", "зовсім вже, нормальний же бренд був", - пишуть українці, обурені сережками з радянською символікою.

Заборона комуністичної символіки в Україні

У травні 2015 року в Україні почалася декомунізація – процес позбавлення від радянської ідеології. В рамках закону під забороною опинилася вся радянська символіка, а населені пункти, названі на честь "червоних" діячів, були перейменовані.

У липні 2019 року КСУ підтвердив конституційність закону. Тоді автори рішення відзначили тотожність комуністичного і нацистського режимів, оскільки обидва заперечували існування незалежної України і переслідували її прихильників.

"Червону зірку, перехрещені серп і молот та інші символи комуністичного режиму кілька десятиліть поспіль широко використовували антиукраїнські сили для поширення атмосфери страху, ненависті та агресії, для заперечення права українського народу на власну незалежну державу", - йшлося в документі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що кияни перетворили подвір’я у стихійний музей СРСР. Мешканці одного з мікрорайонів стягнули бюсти представників комуністичного режиму на сусіднє подвір’я, заявивши, що така історія, попри декомунізацію, теж має право на життя.

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