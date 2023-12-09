Після демонтажу він зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

У Києві сьогодні почали демонтувати пам’ятник більшовицькому ватажку Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка. Про початок робіт з демонтажу повідомила Київська міська держадміністрація, оприлюднивши фото техніки навколо пам’ятника.

У КМДА нагадали, що перед цим із монумента було знято охоронний статус.

Надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

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Також у КМДА повідомили, що для демонтажу конструкції можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка.

Демонтаж радянських пам'ятників в Україні

На початку листопада уряд дозволив демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським і радянським діячам у низці українських міст. Йдеться про ті монументи, які значилися у Державному реєстрі нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.

Але задовго до цього по всій Україні місцева влада почала масово прибирати з вулиць пам’ятники російським та радянським діячам Наприклад, в Полтаві пам’ятники Ватутіну і Пушкіну демонтували в липні цього року, а в Харкові бюст Пушкіна прибрали ще в листопаді минулого року. А 15 листопада у Києві демонтували пам'ятник російському поету Пушкіну, що знаходився у парку імені Івана Багряного (колишній парк Пушкіна).

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