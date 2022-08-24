Сьгодні Україна святкує 31-у річницю Незалежності.

Пошукова система Google привітала українців з Днем Незалежності новим дудлом.

Він доступний на стартовій сторінці пошукача.

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 31-у річницю Незалежності.

Дудл виконаний у жовтому та синьому кольорах. На ньому зображено людей, небо, квіти, море та велику пташку, яка несе у дзьобі жовто-блакитну стрічку.

Після натискання на картинку користувача перекидає на сторінку, яка містить інформацію про це свято.

Нагадаємо, що державне підприємство "Укрпошта" випустить колекційну марку "Вільні, незламні, непереможні" з нагоди Дня Незалежності України.

Як відомо, цього року свято не буде відзначатися з розмахом через повномасштабну війну. УНІАН писав, які заходи відбудуться у Києві в цей день.

Раніше президент Володимир Зеленський попереджав українців, що Росія може постаратися зробити щось "особливо жорстоке" у День Незалежності України.

Про провокації з боку Росії також попереджали у Раді національної безпеки України, а у Національній поліції не виключають активізації диверсійних груп.

Крім того, жителів країни попереджали про високу загрозу ракетних ударів 24 серпня.

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