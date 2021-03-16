Фахівці заявляють про необхідність створення в школах «простору почутості» для ЛГБТ-учнів

Фахівці заявляють про необхідність створення в школах «простору почутості» для ЛГБТ-учнів, що має підвищити впевненість підлітків у собі, їхню самооцінку та успіхи в навчанні.

Про це на прес-конференції в УНІАН щодо результатів Національного дослідження шкільного середовища в Україні заявила кандидат наук з політології, координатор дослідження в Україні Марина Шевцова.

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Посилаючись на дані дослідження, що проводилося з травня по вересень 2020 року за американською методологією та охопило 1 тис. 743 особи (підлітки від 13 до 18 років), Шевцова зазначила, що лише п’ята частина - 20% - ЛГБТІК-учнів сказали, що в школі вони почуваються в безпеці.

«Умовою участі в цьому дослідженні було те, щоб діти навчались в українській школі протягом 2019-2020 навчального року, а також що вони ідентифікують себе як лесбійки, геї, бісексуали або негетеросексуальні люди, або люди з трансгендерною ідентичністю. ...Всі українські області були представлені в цьому дослідженні», - зазначила Шевцова.

За її словами, решта опитаних дітей, тобто близько 80%, відчувають себе в школі небезпечно, некомфортно.

«З них 44% - через свою сексуальну орієнтацію, майже 40% - через вагу або розмір тіла. Майже 30% учнів цькують через гендерну ідентичність чи експресію. Через це майже 30% дітей уникають того, щоб заходити у вбиральні в школах, 20% бояться йти навіть до їдальні. Майже половина таких учнів уникають шкільних заходів, спортивних тренувань, бо бояться, що їх там будуть бити чи цькувати», - сказала Шевцова.

За її словами, майже половина таких дітей потерпають від кібербулінгу.

«І 60% з цих дітей сказали, що у них в школі немає жодного дорослого, до якого вони могли б з цим звернутися і поговорити. 20% сказали, що в їх школі є така доросла людина», - повідомила Шевцова, зазначивши, що наявність хоча б одної такої людини в навчальному закладі значно покращує ситуацію з упевненістю дитини, бажанням йти до школи.

Водночас опитування показало, що майже 70% таких учнів часто або дуже часто чують гомофобні висловлювання навколо себе, і 67% таких учнів сказали, що вони чули гомофобні, трансфобні висловлювання, образи від працівників школи.

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За словами Шевцової, щоб виправити ситуацію, потрібно інформувати школярів, батьків, освітян, необхідне створення шкільних політик протидії булінгу та їх імплементація. Для освітян є відповідні безкоштовні тренінги щодо того, як працювати з ЛГБТІК-підлітками, їхніми батьками.

Стосовно дітей Шевцова зазначила, що їм треба забезпечити можливість повідомлення про ситуацію булінгу, зокрема це може відбуватися й анонімно. Водночас йдеться про те, що в кожній школі мають бути дорослі люди, які відкрито підтримують ЛГБТ-спільноту і можуть вислухати дитину та дати корисну пораду, надати підтримку.

Голова громадського об'єднання «Студена», журналістка, громадська активістка Анастасія Мельниченко зазначила, що вражена результатами дослідження, і погодилася з тим, що одна з дуже важливих речей, які треба створити в школі – це так званий «простір почутості».

«Це коли кожна дитина знає, що вона має право бути собою. Має право підійти до якоїсь відповідальної людини, яка опікується питаннями булінгу, може сказати, що з нею відбувається, і буде почутою. Що ця людина не відмахнеться і не скаже, що сам провокуєш чи поводишся дивно», - зазначила вона.

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Автор: Інна Андаліцька