В Україні продовжують діяти карантинні обмеження, запроваджені з метою стримання поширення коронавірусної інфекції.

В Україні за добу різко зросла кількість нових інфікованих коронавірусом. Негода знову набирає обертів в Україні, очікується налипання мокрого снігу, хуртовини та ожеледь.

Негода в Україні

Сьогодні, 11 лютого, в Україні, крім південного сходу, очікуються снігопади. З новою силою сніг, зокрема, засипле Київ.

Захворюваність на COVID-19

В Україні за добу зафіксовано різке зростання кількості нових інфікованих коронавірусом - виявлено 5039 хворих.

З початку пандемії на COVID-19 захворіло 1258094 українці, 1098944 - одужали 24058 - померли.

Пожежа в лікарні у Запоріжжі

Причиною пожежі в обласній інфекційній лікарні у Запоріжжі, внаслідок якої загинуло четверо людей, могли стати апарати ШВЛ зі збільшеною подачею кисню. Таку версію не виключає головний лікар закладу Володимир Шинкаренко.

Перемир’я на Донбасі

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі за добу зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Внаслідок обстрілів український захисник отримав вогнепальне поранення.

Головні новини України: що важливо знати 11 лютого 2021

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Аліна Вишневська