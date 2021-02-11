В Україні за добу різко зросла кількість нових інфікованих коронавірусом. Негода знову набирає обертів в Україні, очікується налипання мокрого снігу, хуртовини та ожеледь.
Негода в Україні
Сьогодні, 11 лютого, в Україні, крім південного сходу, очікуються снігопади. З новою силою сніг, зокрема, засипле Київ.
Захворюваність на COVID-19
В Україні за добу зафіксовано різке зростання кількості нових інфікованих коронавірусом - виявлено 5039 хворих.
З початку пандемії на COVID-19 захворіло 1258094 українці, 1098944 - одужали 24058 - померли.
Пожежа в лікарні у Запоріжжі
Причиною пожежі в обласній інфекційній лікарні у Запоріжжі, внаслідок якої загинуло четверо людей, могли стати апарати ШВЛ зі збільшеною подачею кисню. Таку версію не виключає головний лікар закладу Володимир Шинкаренко.
Перемир’я на Донбасі
У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі за добу зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Внаслідок обстрілів український захисник отримав вогнепальне поранення.
Головні новини України: що важливо знати 11 лютого 2021
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