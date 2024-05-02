Там звернули увагу, що Українських центр якості освіти з 2025 року проводитиме НМТ вже із застосуванням саме нової редакції українського правопису.

У Офісі уповноваженого із захисту державної мови констатують, що українці все більше говорять українською мовою, водночас є питання щодо використання нового правопису.

Про це сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на брифінгу. Представляючи звіт про функціонування закону про державну мову за 2023 рік, він звернув увагу на використання новового правопису в тому числі офіційними державними структурами.

"Ми вимагаємо його використовувати, але наполягаємо на тому, щоб Міністерство освіти і науки розробило дорожню карту для інших міністерств, щоб вони активно послуговувалось цим правописом", - сказав Кремінь.

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Також він зауважив, що Українських центр якості освіти з 2025 року проводитиме національний мультимедійний тест із застосуванням нової редакції українського правопису. Натомість зараз переважно викорситовується громадянами правопис попередній, який був до 2019 року.

За словами мовного обмудсмена, наразі очікується затвердження урядом стандартів державної мови для різних сфер, зкорема, української правничої, медичної термінології. Відповідне звернення вже подано до Кабміну.

Кремінь також повідомив, що серед інших рекомендацій Кабміну є необхідність внесення змін до інструкції про порядок введення "Трудових книжок" - записи у них мають бути виключно українською, якщо такі книжки будуть і далі використовуватися.

За його словами, також до Верховної Ради передано пропозиції щодо дерусифікації найменувань об’єктів в Україні.

"Ми просимо на найближчих засіданнях перейменувати "южноукраїнські", "первомайські", "южні" та інші російськомовні покручі, які не подобаються громадянам України. Просимо перейменувати суди, що носять подібні назви, їх зараз понад сотні", - зазначив він.

В Офісі наполягають привести у відповідність до стандартів державної мови назви підприємств та установ.

""Топольки", "Івочки", "Дубочки" у назвах садочків пора відправити на смітник історії. Я вже не кажу про назви груп у садочках. Таблички, вивіски: просимо органи місцевого самоврядування пройтися вулицями і самим подивитися на вивіски та оголошення. Такого засилля російської мови, скільки ми бачимо на вулицях багатьох міст від Одеси до Харкова – треба цьому покласти край", - підкреслив Кремінь.

Також, за словами Кременя, Офіс просить прийняти закон про українську жестову мову.

Новий український правопис

22 травня 2019 року Кабінет міністрів ухвалив постанову № 437 "Питання українського правопису", якою схвалено нову редакцію правопису. МОН рекомендував вже з червня 2019 року застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення.

Через те, що правопис затвердили саме перед вступною кампанією, Міносвіти тоді запропонувало перехідний період на п’ять років саме у сфері освіти. Цьогоріч цей термін спливає.

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