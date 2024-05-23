Росія передислокувала частину кораблів та суден ЧФ з Криму, щоб убезпечити їх від атак українських захисників.

Росія повністю не виводить свої кораблі з тимчасово окупованого Криму з кількох причин, зокрема, через відсутність інших локацій для базування та страх капітулювати. Таку думку в ефірі телемарафону висловив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

Він зауважив, що у Росії більше немає ракетоносіїв у Криму, останнім був "Циклон", якого уразили Сили оборони України.

"Проте корабель був носієм із "зірочкою". За час його перебування у складі Чорноморського флоту РФ він жодного пуску не здійснив. Але від цього цінність знищення цього активу жодним чином не зменшується, тому що у певний момент вони (росіяни – УНІАН) довели б його до робочого стану. Однак у Чорному морі перебувають інші носії, які зараз дислокуються у пункті базування в Новоросійську", - сказав Плетенчук.

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За попередніми даними, звідти вийшов на чергування у Чорне море один з підводних човнів, який не є носієм ракет. Проте, як додав спікер, цю інформацію зараз перевіряють, тому що стовідсотково неможливо гарантувати відсутність ракет на його борту.

Він зауважив, що деякі судна та кораблі покинули Крим, перейшли до Новоросійська.

"Це допоміжні судна, які, судячи за все, все ж таки вирішили передислокувати, враховуючи небезпеку у Криму. Є в російській мові чудове слово – "исход". Приблизно це ми спостерігаємо щодо Чорноморського флоту у Криму", - вважає Плетенчук.

На його думку, росіяни не можуть дозволити собі вивести з півострова всі одиниці флоту з різних причин.

"По-перше, у РФ не вистачає місця – немає інших локацій для цих кораблів. По-друге, якщо вивести з Криму весь флот, це буде виглядати трошки як кажуть "не комільфо". Тому що дозволити собі вивести кораблі з півострова – це капітулювати у якомусь сенсі щодо Криму. Тому, звісно, там залишатимуться деякі одиниці, але все це – тимчасово", - наголосив спікер.

Він також прокоментував перебування російських кораблів, зокрема, ракетоносіїв у Середземному морі.

"Це геополітичні ігри РФ, не забуваймо про арабо-ізраїльський конфлікт. Не забуваймо про те, що відбувається у Сирії, де росіяни допомагають місцевому диктатору знищувати своє населення. Тому, відповідно, завдань у них там вистачає – це така проєкція сили з метою покращити своє геополітичне становище. У них же усюди є інтереси, в тому числі в Африці. Тому там угруповання присутнє постійно", - пояснив Плетенчук.

Останні новини про ураження російських кораблів у Чорному морі

19 травня у ЗСУ заявили про знищення у Чорному морі російського тральщика "Ковровець", а 21 травня стало відомо про ураження ворожого ракетного корабля "Циклон".

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив, що з моменту втрати крейсера "Москва", суто технічно Чорноморський флот РФ можна було б називати флотилією. Однак фактично у його складі ще залишається багато одиниць, серед них є й носії крилатих ракет.

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