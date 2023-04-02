Колишня прикордонниця обіцяє дуже скоро розповісти свою версію скандалу, який позбавив її посади.

Скандальна прес-офіцерка ДПСУ Іванна Плантовська поїхала з України після своїх резонансних розваг.

Про свій виїзд з України сама Плантовська повідомила у Facebook. Вона показала коротке відео, на якому позує на терасі поблизу моря. Ймовірно, скандальна прикордонниця натякає, що виїхала в одну з теплих країн, або ж це архівне відео з Одеси, про яку Іванна згадує у пості.

"Одеса…місто, яке закохує. Чотири роки тому я приїхала сюди з однією валізою, не знала нікого, нічого, і боялася, що це місто надто велике для мене. Йшов час, я змінювалася, працювала, росла і розвивалася. Вважаю, що досягла багато саме завдяки Одесі", - зазначила дівчина.

Відео дня

Вона додала, що знайшла там друзів, змінилась духовно і зовні, а також "дійшла до омріяних капітанських зірок і хорошої посади".

"Життя у мене змінюється зараз кардинально… сьогодні я залишаю Одесу. Час рухатись далі, і я знаю, що мене чекає нова цікава сторінка мого життя. Змінюю свої звичні номерні знаки IVANKA на номери іншої країни. Але моя ненька Україна в серці назавжди", - зазначила Плантовська.

Крім того, скандальна прес-офіцерка заявила, що "зовсім скоро розповість свою сторону про ситуацію, яка перевернула її життя".

Іванна Плантовська: чим відзначилася екс-прикордонниця

На початку січня прес-офіцерка Південного регіонального управління ДПСУ Іванна Плантовська хизувалася у соцмережах яскравими фото з Парижу та з інших курортів.

Пізніше стало відомо, що у її начальника - генерал-майора Сергія Мула під час обшуків знайшли незадеклароване майно, готівку в гривні та іноземній валюті, а також паспорт громадянина Колумбії на ім'я Хорхе Фернандес. У зв'язку з чим йому повідомили про підозру у грудні 2022 року.

17 січня Плантовська у соцмережах знову обурила українців, коли заявила, що "ніколи не припинить показувати своє елітне життя".

На початку лютого Іванну Плантовську звільнили з військової служби.

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