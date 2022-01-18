З початку листопада на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників.

Через нещодавню міграційну кризу на кордоні Білорусі та країн ЄС, Україна суттєво активізувала облаштування північної ділянки власного кордону.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Там розповіли, що ще з початку листопада на українсько-білоруському кордоні постійно працюють близько трьох десятків інженерних груп прикордонників. Вони встановлюють різного роду загородження – з єгози, колючого дроту, сітки рабиці, виготовляють переносні загородження.

Також повідомляється, що інженерні групи працюють над облаштуванням вертолітних майданчиків, щоб забезпечити оперативне перекидання резервів у разі різкої зміни обстановки на певній ділянці.

Від початку спровокованої міграційної кризи у сусідній країні для облаштування кордону України уже залучено близько 4 630 бухт спірально лінійних загороджень. При цьому 2460 бухт прикордонники виготовили на власних потужностях: вже постійно працює три лінії виробництва.

Там нагадали, що Держприкордонслужбі України було виділено 21 млн грн для посилення кордону. Наразі закуплено майже 300 т сировини, що дасть змогу виготовити загородження для інженерного перекриття близько 62 км українсько-білоруської ділянки кордону.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Європейський Союз звинувачує білоруського правителя у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Тому, Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.