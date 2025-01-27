Вона оприлюднила відео, на якому ймовірному вбивці не вдається скоїти злочин.

Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа стверджує, що її матір хотіли вбити 17 липня 2024 року – за два дні до її смерті. Про це вона повідомила у соцмережах, опублікувавши відео з камер відеоспостереження.

За її інформацією, Фаріон о 17:13 поверталася додому після запису програми "Ген українців" на телеканалі НТА.

Жінка зазначає, що того вечора чоловік, якого вона вважає вбивцею, ходив біля будинку мовознавиці у теплому одязі за 30-градусної спеки та рукавицях.

За словами доньки Фаріон, спроба вбивства виявилася невдалою, оскільки матір швидше зайшла у під’їзд, ніж очікував зловмисник.

Вона сподівається, що підозрюваного у вбивстві, який наразі перебуває під вартою, засудять до довічного позбавлення волі.

"Наступний день народження буде там, де ти зараз є, і ще таких днів народжень буде багато до кінця твого життя", - звернулася до підозрюваного Особа.

Вбивство Ірини Фаріон – подробиці

19 липня 2024 року у Львові невідомий вистрілив у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон неподалік її дому і втік із місця події. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ) та взяли під варту. Хлопець не визнає себе винним.

26 грудня правоохоронці повідомили про завершення досудового розслідування та передачу обвинувального акту щодо Зінченка до суду. На підставі зібраних доказів дії підозрюваного перекваліфікували. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Зінченку інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Суд вже розпочав розгляд по суті справи про вбивство Фаріон. Її донька вимагає виплати 15 млн грн моральної компенсації від Зінченка.

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