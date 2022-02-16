Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.

Кібератака на держресурси України була здійснена іноземними спецслужбами, ймовірно, російськими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк.

За його словами, робота СБУ з питань забезпечення кібербезпеки триває у чотирьох основних напрямах.

Зокрема, спільно з іншими органами виконавчої влади триває робота з напрацювання відповідних законодавчих ініціатив, змін до нормативно-правових актів, які забезпечать своєчасне реагування та захищеність об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Другий напрям - попереджувальні заходи, які здійснюються у рамках контррозвідувальної діяльності СБУ, а третій - безпосередня локалізація та ліквідації наслідків кібератак.

"Четвертий напрям - це безпосереднє розслідування кібератак… Наразі йде робота в рамках кримінального провадження спільно з Офісом генпрокурора України за фактом створення спеціальними розвідувальними органами іноземних спецслужб злочинної організації для вчинення несанкціонованого втручання до комп’ютерних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади, інших організацій та установ, вчинення диверсії, збору розвідувальних даних та інших злочинів", - сказав Вітюк.

За його словами, ще зарано казати про конкретних виконавців, адже у таких злочинах їхнє встановлення - це доволі довготривала робота.

Водночас, начальник департаменту нагадав, що вартість цієї атаки сягає мільйонів доларів.

"Не може окремий хакер чи група хакерів дозволити собі витрати такі кошти, щоб потім не отримати якогось матеріального зиску. Такі атаки завжди проводять держави через свої спецслужби або через створені ними хакерські злочинні об’єднання. Тому ми чітко бачимо тут слід іноземних спецслужб...", - підкреслив він.

Вітюк додав, що в СБУ також вбачають ознаки схожості атак, які відбулися вчора і сьогодні, з тими атаками, які були 13-14 січня.

"Методика різна, але ми бачимо схожість інфраструктури, яка використовувалася зловмисниками і можемо сьогодні попередньо казати, що ці атаки можуть бути пов’язані. На сьогодні єдиною країною, яка зацікавлена у таких іміджевих ударах по Україні,… є Росія. Але це буде встановлено в рамках відповідного розслідування", - пояснив він.

Як зазначив начальник Департаменту кіберполіції Нацполіції Юрій Виходець, кримінальне провадження розпочате за статтями 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та 363 (1) (Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

"На теперішній час поліцією відпрацьовується декілька векторів зазначених кібератак. Здійснюються заходи для встановлення додаткових фактів та причетних осіб. Слідчі дії тривають", - сказав Виходець.

Як відомо, 15 лютого хакери здійснили DDOS-атаку на низку порталів держустанов України. Зокрема, на офіційні сайти Міноборони та ЗСУ. Також постраждали "Ощадбанк", "ПриватБанк" та портал "Дія". Увечері роботу ресурсів відновили.

Для захисту сервісних потужностей українські фахівці спрямували весь трафік сайту Міноборони через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.

Вас також можуть зацікавити новини: