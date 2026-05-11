Це маскарад: американський журналіст розповів, від чого залежить закінчення війни з Росією

Він назвав переговори дивною заміною виконання зобов’язань, які взяли на себе США щодо України.

Погрози влади США вийти з переговорного процесу щодо України мало що значать. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив американський журналіст та історик Девід Саттер.

"Це типова американська помилка думати, що Вашингтон може щось вирішити. Такі конфлікти не вирішуються на переговорах", - сказав він.

"Переговори – це якась дивна заміна виконанню зобов'язань США у цій війні", – вважає Саттер.

Він додав, що агресором є Росія, тому США повинні бути на боці України, яка стала жертвою.

Крім того, Саттер сказав, що часті поїздки до Росії людей з оточення президента США Дональда Трампа, зокрема спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, показують, що для них важливий російський диктатор Володимир Путін і його рішення.

За його словами, всі ці переговори – це "маскарад":

"Віткофф і Кушнер будуть їздити, але результат у цій війні буде зовсім в іншому театрі – на полі бою і всередині Росії".

За його словами, дуже важливі зміни, які відбуваються всередині РФ, зокрема в економіці, коли постане питання про власне виживання "купки людей, які керують Росією і мають жадібні інтереси".

Саттер вважає, що такі війни не закінчуються за столом переговорів, а там лише зафіксують підсумок, який формується не дипломатичними жестами, а співвідношенням сил і ситуацією на фронті.

США і переговори щодо України

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США можуть вийти з тристороннього формату мирних переговорів щодо України, якщо в ньому й надалі не буде прогресу.

За його словами, США намагалися відігравати роль посередника, але це так і не дало конкретних результатів. Рубіо підкреслив, що США готові й надалі відігравати "цю роль", але лише якщо це буде продуктивно. Він додав, що США не хочуть марнувати свій час і вкладати сили та енергію в те, що не приносить прогресу.

