Виявили дефект: на мосту Патона частково обмежать рух транспорту

На мосту імені Патона в Києві частково обмежать рух транспорту в першій смузі у напрямку з лівого на правий берег. Тимчасові обмеження пов’язані з проведенням невідкладних ремонтних робіт, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що під час планового технічного огляду фахівці "Київавтошляхміст" виявили дефект деформаційного шва закритого типу бетонних плит мостового полотна. Щоб запобігти подальшому руйнуванню конструкції та можливому утворенню провалу, пошкоджену ділянку ремонтуватимуть.

За попередньою оцінкою, дефект має локальний характер і наразі не впливає на загальний технічний стан мосту. Водночас фахівці наголошують, що пошкодження потребує оперативного усунення.

Ремонтні роботи орієнтовно триватимуть до 14 травня. Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів містом.

Генеральний директор Українського інституту сталевих конструкцій Олександр Шимановський у березні повідомляв, що на мосту Патона в Києві необхідно підсилити чотири головні балки. Фахівець тоді зазначав, що міст буде реставровано з урахуванням сучасних вимог, зокрема оновлять його зовнішній вигляд.

У КМДА повідомляли, що в столиці з’явиться новий пішохідний міст у парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі. Проєкт реалізується в рамках партнерства між столицями України та Литви.

