Росія хоче створити новий широкофюзеляжний літак, але це виглядає як фарс

Раніше РФ фактично провалила спробу відродити радянський широкофюзеляжний Іл-96.

Попри економічні негаразди останніх років, Російська Федерація не зупинила розробку нового широкофюзеляжного літака. Наразі ведеться підготовка науково-технічного заділу, повідомив голова Мінпромторгу РФ Антон Аліханов російським пропагандистським ЗМІ.

"Розробка технологій завжди ведеться, ми її ніколи не зупиняли. Наразі триває створення науково-технічного заділу для успішного початку дослідно-конструкторських робіт зі створення такої машини", – повідомив кремлівський управлінець.

За його словами, сьогодні Мінпромторг спільно з авіакомпаніями, науковою спільнотою, Росавіацією та Мінтрансом РФ веде активні перемовини щодо формування вигляду нового широкофюзеляжного літака. Він нагадав, що клас широкофюзеляжних авіалайнерів досить широкий - це машини з кількістю посадкових місць від 250 до 500. Такі літаки можуть бути як однопалубними, так і двопалубними з різними компоновками та різною шириною фюзеляжу.

"Усе, що їх об’єднує, – це два проходи між кріслами в пасажирському салоні. Тому, щоб не помилитися і дати авіакомпаніям справді той літак, який їм необхідний, ми зараз дуже активно обговорюємо вимоги до цієї машини", – додав Аліханов.

Нагадаємо, раніше Об'єднана авіабудівна корпорація запатентувала новий далекомагістральний літак. За сукупністю своїх характеристик він нагадує американський Boeing 787. Місткість перспективного літака – 281 пасажир у базовій версії. У скороченій та подовжених версіях передбачено 236 і 320 місць відповідно. Дальність польоту лайнера – до 13,6 тисячі км у базовій версії.

Деякі фахівці сприйняли заяву Аліханова про розробку машини як фактичну констатацію "смерті" іншої програми. Річ у тім, що у Росії вже є широкофюзеляжний лайнер – це Іл-96-400М, який являє собою глибоко модернізований радянський Іл-96.

Оновлений літак не пішов у серійне виробництво, оскільки авіакомпанії відмовилися його купувати через архаїчну неекономічну компоновку із чотирьома двигунами (на сучасних широкофюзеляжних літаках їх два).

Ймовірність появи в Росії нового широкофюзеляжного авіалайнера практично нульова, адже Москва не подужала навіть менш складний у виробництві середньомагістральний вузькофюзеляжний МС-21. Нещодавно серійне виробництво авіалайнера знову перенесли – тепер на 2027 рік.

Не менш провальним став і середньомагістральний регіональний "Суперджет", який за всі роки виробництва мав дуже скромний комерційний успіх (особливо, на міжнародному ринку). Сьогодні він вчиться літати із новими російськими двигунами ПД-8.

