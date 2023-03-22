Ліміт на чат або канал – мільйон повідомлень.

Виявляється, у кожного чату та діалогу у Telegram є "хмарний" ліміт повідомлень – якщо перевищити його, найстаріші листування автоматично видаляться. Щоправда, зіткнуться з такою ситуацією одиниці.

У месенджері є дві "скриньки" для зберігання повідомлень: одна призначена для чатів і груп, де користувачі можуть відправляти повідомлення, а інша – для каналів, які доступні тільки для читання. Сумарний ліміт для кожної "скриньки" становить приблизно 3 млн повідомлень, але кількість повідомлень в одному чаті або каналі не може перевищувати мільйона.

Дізнатися, скільки до цього числа залишилося в ваших листуваннях легко: натисніть в діалозі на пошук і напишіть "+" (плюс) або "-" (мінус). Вище клавіатури з'явиться загальна кількість відправлених і отриманих повідомлень.

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Якщо їх сильно менше мільйона, можна не турбуватися, стара листування навряд чи почне віддалятися. Водночас активним користувачам Telegram, які не хочуть позбутися цінного листування, має сенс заархівувати його. Інший варіант – вийти з групових чатів, які висять "мертвим вантажем". Оскільки в ліміті враховуються не тільки ті повідомлення, які ви відправляєте, а й ті, що отримуєте.

Феномен Telegram в Україні

В умовах повномасштабної війни доступ до швидкої інформація може бути питанням життя і смерті. Таким для українців став Telegram з його офіційними спільнотами. З початку війни час використання месенджера збільшився у 8 разів, кажуть дані дослідження Kantar CMeter.

Минулого літа у Telegram з'явилася платна версія. Найголовніший її плюс – доступність. У багатьох країнах, в тому числі в Україні, вона коштує $3,99 на місяць, при цьому можна купити Premium-підписку на 12 місяців зі знижкою 40%. За ці гроші користувачі отримують найрізноманітніші привілеї, серед яких особливо виділяється можливість розшифровки войсів і відео-повідомлень в текст.

Хоч технічно Telegram вважається захищеним месенджером, його історія вказує на можливий контроль з боку російських спецслужб. Раніше видання Wired опублікувало великий матеріал про вразливості в месенджері Павла Дурова. З'ясувалося, що попри його обіцянки не співпрацювати з урядом РФ, Дуров все ж міг піти на компроміси з Кремлем, щоб зберегти 7% живуть в РФ аудиторії месенджера.

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