Це завадить Китаю показати себе іноземцям в позитивному ключі та позбавить його іноземних інвестицій, зазначають експерти.

По мірі зростання геополітичної напруженості між Китаєм і Заходом, все менше іноземних туристів приїжджають в країну, що може стати серйозною і довгостроковою проблемою для другої економіки світу, яка сподівалася заробити на відновленні туристичних поїздок після закінчення пандемії Covid-19.

Як пише The Wall Street Journal, відсутність іноземних мандрівників особливо помітна у великих містах, таких як Пекін та Шанхай, де кількість іноземців, які відвідали країну в першій половині року, становила менше чверті показників до 2019 року. При цьому в цілому по турпутівках в континентальний Китай за перший квартал 2023 року прибули лише 52 тисячі осіб в порівнянні з 3,7 мільйонами в першому кварталі 2019 року.

"Кількість відвідувачів з Європи, Америки, Японії та Кореї істотно скорочується", – констатував директор напівофіційної асоціації туризму Китаю Сяо Цяньхуей ще в травні цього року.

Експерти відзначають, що, з одного боку, менша кількість туристів і бізнесменів з-за кордону означає скорочення можливостей для Китаю показати себе іноземцям в позитивному ключі.

З іншого боку, відсутність відвідувачів також призведе до зниження інвестицій у Китай. Так, прямі іноземні інвестиції в країну вже впали до 20 мільярдів доларів в першому кварталі в порівнянні зі 100 мільярдами доларів з аналогічним періодом минулого року, згідно з аналізом урядових даних, проведеним Марком Вітцке з дослідницької фірми Rhodium Group.

Частково в зниженні потоків іноземців в Китай винна нестача доступних рейсів, оскільки перевізники ще не відновили той рівень обслуговування, який вони пропонували до пандемії. Однак китайські та закордонні експерти з туризму кажуть, що іноземні гості також утримуються від подорожей через погіршення відносин між Китаєм та Заходом. Особливо на тлі того, що в червні 2023 року уряд США рекомендував американцям переглянути доцільність поїздок в КНР.

"Повернувся б я в той Китай, який знав? Так! Але зараз Китай, здається, зображує себе дуже антизахідним, особливо антиамериканським. Мене це дуже турбує", – розповів бізнес-консультант з Бостона Метт Келлі, який протягом 15 років тричі побував в Китаї як турист, але зараз їхати туди вже не хоче.

Партнер юридичної фірми Harris Bricken з Сіетла Ден Харріс, тим часом, зазначає, що представники бізнесу також стали більше цікавитися тим, які ризики несуть поїздки в Китай.

"Компанії дуже, дуже стурбовані тим, що їхні люди їдуть до Китаю... Люди не їдуть в Китай, якщо в цьому немає необхідності", – констатував Харріс, додавши, що сам він також припинив їздити в Китай.

Тим часом китайські чиновники намагаються переконати західні країни, що країна все ще вітає іноземні інвестиції. Нещодавно вони навіть провели зустрічі з бізнес-асоціаціями з США, Європи та Японії, а посол Китаю в США Се Фен запропонував провести форум з туризму і збільшити кількість рейсів між країнами, а також закликав Вашингтон скорегувати свої рекомендації щодо подорожей.

Як зазначає видання, хоча відсутність іноземних туристів не так сильно зашкодить Китаю за рахунок внутрішніх туристів, які зараз витрачають на подорожі країною більше, ніж у 2019 році, проте багато місцевих підприємств залежать саме від міжнародних гостей.

Наприклад, шанхайський туристичний гід Сноу Ю, який до пандемії успішно проводив екскурсії для англомовних туристів, тепер не може вивести свій бізнес на рівень 2019 року, працюючи з китайськими мандрівниками: їм не потрібні його знання англійської і вони дають менше чайових. В результаті його дохід знизився майже вдвічі в порівнянні з періодом до пандемії.

Скорочення відвідувачів із Заходу і деяких частин Східної Азії було частково компенсовано збільшенням числа росіян, проте китайські туристичні експерти кажуть, що вони витрачають менше.

Ще одна проблема для Китаю – відтік іноземних експатів, які в попередні роки служили мостами між китайським суспільством і їх рідними країнами, запрошуючи родичів і друзів в гості. Так, наприклад, консультант з інвестицій Александр Сіраков повернувся в рідну Болгарію з Шанхаю в серпні минулого року. За його словами, так само вчинили більшість його знайомих-експатів.

"Зараз люди сприймають Китай як дуже далекий і дещо відчужений. Все було рівно навпаки чотири роки тому, коли Китай був по-справжньому відкритим і жвавим, куди обов'язково потрібно було з'їздити", – констатував чоловік.

Як повідомляв УНІАН, Китай скасував обов'язковий карантин для іноземних мандрівників з 8 січня 2023 року, майже через три роки після початку пандемії коронавірусу.

Три роки нульової нетерпимості до коронавірусу, від закриття кордонів до внутрішніх локдаунів, завдали серйозної шкоди економіці Китаю, викликавши восени 2022 року найбільші протести в країні з тих пір, як президент Сі Цзіньпін прийшов до влади в 2012 році. В результаті Китай різко змінив політику, скасувавши майже всі COVID-обмеження.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.