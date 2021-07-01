В ЄС визнані не всі вакцини від COVID-19.

Європейський союз дозволив своїм громадянам вільно подорожувати за наявності двох щеплень від коронавірусу. Повністю вакциновані українці також можуть отримати COVID-сертифікат.

Кореспондент ТСН перевірила, чи можна в'їхати в країни ЄС з українським сертифікатом вакцинації.

Перед тим як планувати подорож журналістка отримала дві вакцини від COVID-19, що зазначено в сертифікаті вакцинації. Перша щеплення AstraZeneca виробництва Індії, а друга - корейська AstraZeneca, але в сертифікаті було вказана тільки загальна назва препарату, а не регіональна від виробника. При цьому на руках був свіжий негативним ПЛР-тест.

Попри те, що ЄС визнає щеплення AstraZeneca тільки європейського виробництва, дівчину пропустили на рейс до Парижа. Під час польоту пасажири заповнили декларацію про причину візиту до Франції, але надалі її ніхто не питав.

Читайте такожУкраїнські COVID-сертифікати визнаватимуть в Євросоюзі - ЦГЗ

По прибуттю у французьку столицю при проходженні паспортного контролю запитали лише про наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19.

Дівчина рекомендувала українцям, які вакцинувалися AstraZeneca та планують летіти у країни ЄС, вказувати в сертифікаті вакцинації загальну назву препарату.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні почалася кампанія з вакцинації. Щеплення почали робити саме вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленої за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові. Наприкінці березня Індія призупинила експорт вакцини CoviShield через високий внутрішній попит.

9 червня Європейський парламент остаточно дав "зелене світло" впровадженню цифрових covid-сертифікатів для подорожей в умовах пандемії.

З 1 липня 2021 року в Україні запустили бета-тестування covid-сертифікатів в "Дії". В українському уряді обіцяють уніфікувати українські сертифікати з європейськими, щоб у майбутньому зробити подорожі до ЄС доступними для українців.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Анастасія Горбачова