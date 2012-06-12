Педіатри легше перекваліфіковуються на сімейних лікарів, ніж терапевти

11-12 червня у Вінниці пройшла виїзна розширена колегія Міністерства охорони здоров‘я „Про виконання національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження прогарми економічних реформ „Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”. У роботі комісії взяли участь понад 300 медиків з усієї України. Були представники усіх медуніверситетів, закладів охорони і організації охорони здоров‘я.

- Сьогоднішня зустріч особлива, - сказала заступник губернатора Вінниччини Любов Спірідонова. - 1 липня буде рік відколи на Вінниччині стартував пілотний проект по реформуванні медицини. Можемо підвести підсумки і на цьому фундаменті будувати модель для усієї України. Наші колеги з усієї України їздили у Калинівський, Крижопільський і Жмеринський райони. Аби не у великих аудиторіях обговорювати, а з практичної точки зору подивитися що таке центр первинної допомоги, яка структура, які взаємовідносини з районною лікарнею. Дуже добре що до цієї роботи залучені всі університети України і кафедри організації охорон здоров‘я. Таке поєднання практики, науки, організації охорони здоров‘я має дати непоганий результат.

Обрали Крижопільський, Калиінвський і Жмеринський райони не випадково.

- На прикладі Крижопільського районі показали як за короткий термін, поєднавши бізнес і бюджет, досягти результатів. По Жмеринському ми хотіли показати як замість ФАПу зробили сучасну лікарську амбулаторію. Це класичний варіант лікарської амбулаторії у сільській місцевості, який ми прагнемо зробити. А в Калинівському районі активно взялися за перебудову – поміняли 1000 вікон у лікарні, йде утеплення фасаду. Такі приклади мають впроваджуватись, щоб нам повірило населення, що ми хочемо хорошу справу зробити.

На питання, що все таки не вдалося зробити за цей рік, Любов Спірідонова сказала, що справа у психологічному факторі несприняття реформ.

- Не все сприймається тому, що має пройти час, щоб люди усвідомили, що сімейний лікар, це той який буде працювати із дорослими, і з дітьми. Дуже важко долати цей бар’єр. Педіатри легше перейшли на сімейних лікарів, ніж терапевти. Нам кажуть. як можна сімейного лікаря перекваліфікувати за 6 місяців? Але за цей час дають елементарні знання для орієнтування у сімейні медицині. До того лікар пройшов навчання 7 років в університеті. Дуже важко сприймають, що на базі лікарень утворились лікарські амбулаторії. Це психологічний момент. Бо в такому стані як існує дільнична лікарні вона не може існувати, бо вона втратила статус дільничної лікарні. І сьогодні це не медичні, а соціальні заклади, тому нам дуже потрібен час, щоб люди знали лікарська амбулаторія, це не зиму перезимувати. Але це мають кошти соціальних ресурсах, а не медичних.

В рамках проведення виїзного розширеного засідання колегії Міністерства охорони здоров’я України відбувся «круглий стіл», на якому розглядалися питання щодо створення центрів первинної медико-санітарної допомоги, їх структури та питання фінансування первинної медичної.

Як було зазначено, рівень знань населення пілотних регіонів про медичну реформу є дуже низьким. Вирішити дану проблему планується шляхом забезпечення підвищення кваліфікації та удосконалення взаємодії між МОЗ та УОЗ щодо поінформованості населення, поглиблення міжнародного співробітництва, масові, групові та індивідуальні комунікації, а також залучення засобів масової інформації.

Також розглядалися питання щодо забезпечення медичних закладів кваліфікованими працівниками, так як у вузах є ряд кафедр, які доведеться скорочувати, але разом із тим враховуючи всі необхідні зміни медичного реформування.

Під час засідання обговорювалась проблематика, яка виникла під час проведення реформ, адже у містах опір лікарів первинної ланки та небажання пацієнтів сприймати зміни ускладнюють хід реформи, чого не можна сказати про сільську місцевість, де процес реорганізації проходить спокійно.

У зв’язку із цим проводилися роз’яснення, що створення первинної ланки не руйнує ні хірургічну ні акушеро-гінекологічну служби. Населення завжди зможе звернутися за допомогою саме у ці служби у разі відсутності бажання співпраці з сімейними лікарями. І хоча все ще залишається чимало роботи для впровадження медичної реформи, можна сміливо сказати, що старт розпочато і це найголовніше.



