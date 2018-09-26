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Штаб ООС показав яскраві кадри з навчань українських артилеристів (фото, відео)

16:39, 26 вересня 2018
Війна
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Командувач ООС констатував повну готовність артилерійських підрозділів / фото прес-центр штабу ООС

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Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, який оприлюднив яскраві кадри з навчань.

Учасники змагання виборювали першість у чотирьох номінаціях: тактична – оцінювалась злагодженість дій батареї, спеціальна – оцінювались уміння та практичні навички особового складу зі спеціальної та технічної підготовки, професійна – оцінювались практичні навички офіцерів у виконанні ними залікових вогневих завдань з бойовою стрільбою, теоретичних знань і практичних навичок з правил стрільби та управління вогнем та курсу підготовки артилерійських підрозділів, спортивна – оцінювались навички та вміння особового складу витримувати фізичні навантаження та протистояти стомленню в процесі військово-професійної діяльності.

Все це відбувалося на тлі тактичної обстановки, яка передбачала ведення протидесантної оборони на морському узбережжі.

«Головним підсумком таких змагань є повна готовність артилерійських підрозділів до виконання завдань за призначенням. Особовий склад на практиці доводить до автоматизму навички в розгортанні вогневих позицій, завданні прицільного артудару по заданих цілях, швидкому відході в зазначені райони. Найкращі артилерійські підрозділи та військовослужбовці від Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва отримали почесні відзнаки, грамоти та цінні подарунки», – йдеться у повідомленні.

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Теги: #артилерія#ЗСУ