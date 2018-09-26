Штаб ООС показав яскраві кадри з навчань українських артилеристів (фото, відео)

Навчання відбувалися на тлі тактичної обстановки, яка передбачала ведення протидесантної оборони на морському узбережжі.

Серед підрозділів Об'єднаних сил пройшов черговий етап конкурсу на кращу артилерійську батарею Сухопутних військ Збройних Сил України.

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Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, який оприлюднив яскраві кадри з навчань.

Учасники змагання виборювали першість у чотирьох номінаціях: тактична – оцінювалась злагодженість дій батареї, спеціальна – оцінювались уміння та практичні навички особового складу зі спеціальної та технічної підготовки, професійна – оцінювались практичні навички офіцерів у виконанні ними залікових вогневих завдань з бойовою стрільбою, теоретичних знань і практичних навичок з правил стрільби та управління вогнем та курсу підготовки артилерійських підрозділів, спортивна – оцінювались навички та вміння особового складу витримувати фізичні навантаження та протистояти стомленню в процесі військово-професійної діяльності.

Все це відбувалося на тлі тактичної обстановки, яка передбачала ведення протидесантної оборони на морському узбережжі.

«Головним підсумком таких змагань є повна готовність артилерійських підрозділів до виконання завдань за призначенням. Особовий склад на практиці доводить до автоматизму навички в розгортанні вогневих позицій, завданні прицільного артудару по заданих цілях, швидкому відході в зазначені райони. Найкращі артилерійські підрозділи та військовослужбовці від Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва отримали почесні відзнаки, грамоти та цінні подарунки», – йдеться у повідомленні.