У травні українська сторона СЦКК зафіксувала п'ять випадків застосування бойовиками реактивної артилерії

Про це йдеться у заяві Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, розміщеній на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

У заяві сказано: «Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін фіксує численні випадки порушення Мінських домовленостей незаконними збройними формуваннями окремих районів Донецької та Луганської областей, а саме - застосування бойовиками реактивних систем залпового вогню. У травні спостерігачами Спільного центру було зафіксовано п'ять таких випадків, у тому числі по населених пунктах, де немає позицій ЗС України».

Як зазначається в заяві, «2 травня бойовики з Донецька обстріляли 120 реактивними снарядами Авдіївку, 3 травня з населеного пункту Фрунзе було випущено 10 реактивних снарядів по Кримському, 27 травня з Мічуриного 40 реактивними снарядами була обстріляна Старогнатівка, 28 травня з Молодіжного обстріляли 20 реактивними снарядами Березове».

Читайте такожНа підконтрольній Україні території обстріляли авто спостерігачів за припиненням вогнюУ Спільному центрі наголошують, що «ці дії є грубим і цинічним порушенням комплексу заходів по виконанню Мінських домовленостей». «Після завершення 7 березня 2015 року відведення важких озброєнь ЗС України, що підтвердили представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, українська сторона жодного разу не застосовувала РСЗВ», - заявив очільник української сторони центру генерал-майор Андрій Таран.

Він підкреслив важливість забезпечення безумовного припинення вогню та негайного відведення систем РСЗВ на рубежі, визначені Мінськими угодами.

У заяві сказано, що представникам місії ОБСЄ було надано задокументовані факти застосування бойовиками реактивних систем залпового вогню.