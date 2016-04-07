Російський пропагандист Кисельов розповів, що його родич воював на Донбасі (відео)

Про це він сказав в Мінську, передає агентство "БелаПан".

Кисельов вважає, що на Донбасі "працюють добровольці" з різних країн світу. Крім того, він зізнався, що там воював його племінник.

"Він живе у Німеччині, у нього німецький паспорт. Він з німецьким паспортом поїхав воювати туди. У Горлівці або десь там, він мені показував фотографії. Я дізнався про це, коли він повернувся звідти", - розповів російський пропагандист.

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Також Кисельов стверджує, що його племінник перебував на Донбасі з вересня по грудень. "Навіть був заступником командира взводу. Я кажу: "А чому ти туди поїхав, Сергію?" Він — Сергій Кисельов, син мого старшого брата. Я кажу: "Чому ти поїхав?" Він відповідає: "Я росіянин, я і поїхав", - повідомив він.