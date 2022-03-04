Серед військовослужбовців Нацгвардії, які обороняли Запорізьку АЕС, є загиблі й поранені.

Біля міста Енергодар зосереджено близько 90 одиниць ворожої техніки та підрозділи "кадирівців".

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що з 18:00 3 березня ворог активно продовжив спроби дістатися до об'єктів Запорізької АЕС. Після опівночі почалися активні обстріли позицій, які охороняли та обороняли військові Національної гвардії. Противник застосовував вогонь із танків, зі стрілецької зброї, а також вогонь снайперів.

Внаслідок обстрілів виникло загорання адміністративного приміщення та навчально-тренувального корпусу. Допустити підрозділи ДСНС до гасіння пожежі вдалося лише під ранок.

Також в МВС повідомили, що біля Енергодара зосереджено близько 90 одиниць ворожої техніки, підрозділи "кадирівців", які мали тепловізори та зброю для ефективного бою в нічних умовах.

Серед особового складу Національної гвардії України є загиблі та поранені, інформація уточнюється.

Представники станції заявляють, що наразі на найбільшій АЕС Європи є реальна загроза ядерної небезпеки. Було відключено один блок.

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції. Станом на 6:20 рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих та травмованих немає.

Вранці в Держатомрегулювання повідомили, що майданчик Запорізької АЕС захоплений військовослужбовцями РФ.

Пізніше мер Енергодара Дмитро Орлов оприлюднив у Telegram-каналі відеозвернення, в якому повідомив, що обстрілів цивільної інфраструктури та житлових будинків не було, а втрат чи поранень серед мирного населення немає.

Згодом в "Енергоатомі" припустили, що нещодавній виступ мера Енергодара був записаний "під дулом автомата".