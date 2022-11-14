Сьогодні російські війська продовжили обстрілювати прифронтові регіони, зокрема, бити по критичній інфраструктурі.

Росія не може собі дозволити постійних масованих ударів по Україні.

Як повідомив в ефірі телемарафону представник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, цьому є кілька причин. Насамперед - дефіцит ракет.

"Це стосується "Іскандерів", ракет Х-555, Х-101 і "Калібр". Особливо "Калібр". Навіть у жовтні їх застосували не так багато. Буквально до 15 "Калібрів" було застосовано протягом усього жовтня. Тож очевидно, що противник має дефіцит", - поділився Ігнат.

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Другою можливою причиною певного "затишшя" Ігнат назвав деокупацію Херсона, адже російське командування зосередило всю увагу на "евакуації" військ і техніки з правого берега.

"Умовно це затишшя також можна пов'язувати з подіями на південному напрямку. Ми ж бачимо, що відбулося: відбулося звільнення нашого правобережжя Дніпра. Імовірно, ворог усю увагу зосередив саме на цих заходах, щоб максимально зберегти своє угрупування військ на цьому напрямку і максимально безпечно передислокувати на лівий берег", - вказав Ігнат.

Росія готує новий масований удар по Україні

12 листопада речник ВПС України Юрій Ігнат попередив про можливу підготовку росіян до нового масованого удару по Україні. Серед розглянутих дат Ігнат назвав 14-15 листопада, коли на Балі проходиме саміт "Великої двадцятки", адже, як він зазначив, росіяни люблять "символічні дати". Наразі російські війська накопичують запаси необхідних боєприпасів.

Сьогодні російські війська продовжили обстрілювати прифронтові регіони, зокрема, бити по критичній інфраструктурі.

Також з'являлася інформація про вивезення зброї з Білорусі до Росії і тренувальні польоти російських винищувачів-носіїв "Кинджалів" на території республіки, що цілком може передувати майбутньому удару.

Своєю чергою, український президент Володимир Зеленський попереджав, що ворог може використати для наступного удару по українських містах іранські балістичні ракети.

Унаслідок регулярних ударів з боку агресора в Україні станом на 19 жовтня уже було пошкоджено майже 40% енергетичних об'єктів.

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