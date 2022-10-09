Натомість росіян запитали. що ж сталося з Кримським мостом.

Росіяни планували акцію із застосуванням технології deepfake для дискредитації співробітництва між Україною та Туреччиною, та вона була зірвана українськими спецслужбами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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"Цього разу росіяни спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar Defence, яка виробляє знамениті безпілотники Байрактар, Халюком Байрактаром. Розмова велась від імені українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, відеозображення якого, власне, було створено за допомогою технології deepfake. Щоправда, замість очікуваної розмови з паном Халюком, росіянам "пощастило" поспілкуватися з не менш фейковим "секретарем компанії Baykar". Відтак, і відповідати на питання: "А що ж сталося сьогодні з Кримським мостом?", – розповіли у розвідці.

Розвідники відзначають низький рівень підготовки російських оперативників – вони кілька разів викрили себе під час розмови.

"У тому числі через незнання правильної вимови сталого вислову "бабине літо", яке вони вимовляли як російське "бабьє лєто", – йдеться в повідомленні.

Метою цієї акції була спроба дискредитація співробітництва між Україною та Туреччиною, кажуть в ГУР МО.

"У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито, і вони будуть притягнуті до відповідальності", – резюмували розвідники.

"Байрактари" в Україні

Безпілотники "Байрактар" турецької компанії Baykar активно використовуються Україною у війні з російських окупантом. Лише за три дні ЗСУ з парою безпілотників Bayraktar ТВ-2 знищили російської військової техніки на 26,5 мільйонів доларів.

За словами Халука Байрактара, їхні дрони і раніше були затребувані і продавалися у 24 країнах світу. Однак після того, як безпілотники Bayraktar TB2 показали свою ефективність у війні в Україні, їхніми технологіями більше зацікавилися європейські країни.

Турецька компанія Baykar має потужності для виробництва 20 безпілотників щомісяця і трирічний резерв замовлення. Наразі турецький виробник безпілотників зосереджений тільки на замовленнях України.

Україна закуповувала самостійно. Зокрема, під час акції "Народний Байрактар", запущеної шоу-меном та волонтером Сергієм Притулою, українці за кілька днів зібрали 600 мільйонів гривень на ці безпілотники. Зрештою три "пташки" компанія подарувала Україні. Також Норвегія, Канада, Литва, Латвія, Польща проводили збір коштів на ці безпілотники для їхньої передачі Україні.

Крім цього, компанія планує відкрити свій завод в Україні. Як раніше повідомляв УНІАН, власник компанії вже придбав земельну ділянку в Україні, розробив проект самого заводу і готовий реалізувати його до кінця. У відповідь на такі новини у Кремлі погрожують "демілітаризувати" завод.

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