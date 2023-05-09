Понад 20 авто постраждали в Шевченківському та Святошинському районах Києва під час нічної атаки дронами із 7 на 8 травня.

Заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко розповів про наслідки останніх атак росіян на столицю України. Зокрема, йдеться про Святошинський та Шевченківський райони столиці.

В ефірі інформаційного телемарафону він зазначив, що відучора триває робота спеціальної комісії у Святошинському районі столиці, де внаслідок падіння уламків ворожого "Shahed-136/131" зазнала пошкоджень житлова багатоповерхівка.

"За попередніми даними несучі конструкції не пошкоджені, але ще раз кажу, що це тільки попередні дані. Відповідно, вже після отримання експертного висновку ми перейдемо до ремонтних робіт. Це щодо будинку безпосередньо в Святошинському районі", - заявив Бондаренко.

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Секретар Київської міськради додав, що в Шевченківському районі столиці пошкоджені лише вікна в будівлі.

"З будинком в Шевченківському районі ситуація простіше, там тільки пошкоджені віконні конструкції, тому житлово-експлуатаційні організації разом з містом вже проводять спочатку термінові ремонтні роботи щодо віконних конструкцій і далі будемо говорити про заміну безпосередньо вікон",- сказав Бондаренко.

Він назвав кількості авто, які постраждали під атаки столиці ворожими дронами у ніч із 7 на 8 травня. "Маємо інформацію про понад 20 автомобілів, які постраждали і в Шевченківському, і в Святошинському районах", - підкреслив Бондаренко.

Він нагадав, що поки немає порядку компенсації за пошкоджене рухоме майно.

"Але, ми рекомендуємо всім киянам, майно яких постраждало внаслідок атак РФ на Україну, все ж таки документувати цю інформацію, тому що після нашої перемоги, звичайно, що питання контрибуцій буде вирішуватися в установленому порядку. І в тому числі, за рухоме майно має бути компенсація", - пояснив Бондаренко.

Також секретар Київської міськради акцентував, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в столиці пошкоджень зазнали близько сотні різноманітних будівель, серед яких і багатоквартирні та приватні будинки, заклади освіти та культури. В першу чергу в столиці ремонтують та відновлюють житлові будинки, які постраждали.

"Станом на сьогодні, як говорив Віталій Кличко, пошкоджень місту Києву завдано на понад 1 млрд. доларів… По багатоквартирним будинкам ми говоримо про 12, які на сьогодні фактично відновлені", - підкреслив Бондаренко .

Війна в Україні - удари росіян по Києву

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 7 на 8 травня ворог атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що всі 35 ворожих ударних БпЛА було знищено.

Внаслідок цієї ворожої атаки безпілотниками на столицю, уламками "Shahed-136/131" було пошкоджено будинок у Святошинському районі столиці. Також були пошкоджені авто та зафіксовано падіння уламків на проїжджу частину. Крім того, в Солом'янському районі було пошкоджено 5-тонний резервуар із дизельним паливом (без загоряння), а на стоянці пошкоджено 15 вантажних і 5 легкових авто.

Згодом мер столиці Віталій Кличко уточнив, що в Святошинському районі столиці постраждали житлові будинки, а також дитсадок та школа. Найсерйозніші руйнування у житловій багатоповерхівці, де 5 осіб зазнали поранень, сама будівля має значні пошкодження 3-х квартир, а в більшості решти помешкань вибиті вікна.

Сьогодні, 9 травня за дві хвилі російських атак по України ворог здійснив пуски 25 крилатих ракет "Калібр" та Х-101/Х-555. Із них 23 знищено протиповітряною обороною Повітряних сил ЗСУ у взаємодії із складовими Сил оборони України.

По Києву російський агресор застосував близько 15 ракет типу Х-101. Українська ППО успішно впоралася із захистом столиці, прямих влучань не допущено.

Зазначалося, що попередньо в результаті падіння уламків ракети, збитої над Києвом, сталося загоряння на території приватного домоволодіння в Голосіївському районі столиці. У Шевченківському районі було виявлено уламки на проїжджій частині.

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