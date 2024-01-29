За словами Ніколюка, було ухвалено рішення, що всі інструктори використовуються в складі мобільних тренувальних груп.

Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк заявив, що на сьогоднішній день з метою підняття якості і перевірки командуванням Сухопутних військ вже декілька разів було ініційовано проведення відповідних комісій, які визначають ступінь підготовленості військовослужбовців.

"Робота продовжується і є рішення заступника головнокомандувача до кінця місяця знову ж доповісти реальний стан справ. На сьогодні потреба в інструкторському складі є. Але необхідно враховувати, що підготовка інструктора – це не місяць, не два. Якщо взяти повний цикл підготовки, враховуючи проміжні рамки, два роки він має побути на одній посаді. Якщо ми навіть це прибираємо, то сама лише підготовка інструктора займе від шести до дев'яти місяців. Це безперервна така робота, яка має бути. Ті інструктори, які є, вони працюють, вони готують особовий склад, але йде робота по підвищенню їхнього фахового рівня: інструктор базового рівня, підвищеного рівня і академічного рівня. Це вже та людина, яка сама складає програми, і яка працює із сержантським складом", - сказав він у інтерв'ю Радіо Свобода.

Ніколюк розповів, що не всі інструктори з бойовим досвідом.

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"Ми враховуємо це. Кожен інструктор має мати бойовий досвід, це вимога і головнокомандувача, і командувача Сухопутних військ, ми її дотримуємось. Але той особовий склад, який ми набираємо на інструктора, він має пройти певний період навчання, освоїти ту програму, яка в нього вкладена. Потім, ухвалено таке рішення, інструктор готує особовий склад і з цим особовим складом він іде виконувати завдання. Два-три тижні він з ними виконує бойові завдання, він бачить, як підготував особовий склад, реально оцінює їхню готовність, бачить свої недоліки. Потім вони повертаються, проводиться нарада, на якій чітко кожен момент розбирається. Тим паче, що зараз є можливість це робити в реальному часі, це стріми, відеоспостереження, доповіді військовослужбовців, інтерв'ю командирів. В подальшому він знову готує підрозділ і ще на декілька тижнів вони йдуть виконувати завдання. Лише потім вважається, що він має бойовий досвід", - пояснив він.

За його словами, було ухвалено рішення, що всі інструктори використовуються в складі мобільних тренувальних груп.

"Тобто ми беремо інструкторів, наприклад, які готують механізованих штурмовиків, ми їх відправляємо в одне оперативно-тактичне угрупування, потім в інше. Маючи бойовий досвід, вони готують там особовий склад, і деякі знову ж залучаються до виконання бойових завдань", - пояснив Ніколюк.

Стан справ у ЗСУ - заяви Ніколюка

Ніколюк стверджує, що на сьогодні українські центри підготовки здатні підготувати до служби у Збройних силах України будь-яку кількість особового складу. За його словами, наразі за кордоном підготували близько 20% від усіх військовослужбовців, решту навчали в Україні.

Він розповів, що молодший командир - це проблема будь-якої армії, адже ця людина воює, з особовим складом знаходиться на місці виконання завдання, в окопі, в танку. Процес підготовки особового складу не зупиняється.

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