Українська авіація вдарила по району зосередження ворожого озброєння, військової техніки та особового складу, поділився Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби артилерія і ракетні війська Сил оборони України вразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, ворожий пункт управління та станцію радіоелектронної боротьби.

Наші захисники також вразили склад паливно-мастильних матеріалів супротивника, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні.

"Українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - додали в Генштабі.

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Наприкінці літа ЗСУ пішли в контрнаступ. Українські воїни вже звільнили майже всю Харківську і Миколаївську області, а також низку населених пунктів в Херсонській областях і на Донбасі.

Станом на 21 листопада на українській землі ліквідовано близько 84 тис. 600 загарбників та багато ворожої техніки та озброєння, в тому числі 2 тис. 892 танки і 1 тис. 870 артилерійських систем.

22 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що супротивник на Донбасі протягом минулої доби атакував Сили оборони в районах 13 населених пунктів.

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