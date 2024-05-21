Щоб успішно захиститися від такого роду атак, потрібно мати три рівні ППО: попереджати, виявляти та знищувати.

Україна продовжує топити російський флот. Київ перемагає у ракетно-безпілотній війні.

Про це у колонці для The Telegraph пише колишній офіцер Королівського флоту, експерт з ППО Том Шарп. Він зазначив, що інтенсивність ударів України по російських кораблях, портовій інфраструктурі та енергооб'єктах вражає.

Які ATACMS топлять кораблі?

Наприкінці минулого тижня стався комплексний напад на порт Новоросійськ, Туапсинський нафтопереробний завод і прилеглий нафтовий термінал. Атаку реалізували безпілотники, зокрема морські. Російська оборона намагалася їм протидіяти, але не даремно.

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У неділю ATACMS вдарили по пірсу в Севастополі, потопивши тральщик "Куровец" - один із небагатьох російських військових кораблів, які не втекли з Криму заради відносної безпеки у Новоросійську. Також є повідомлення, що під час цієї ж атаки був потоплений ракетний корвет класу "Каракурт". Оскільки він потенційно був озброєний далекобійною та надзвичайно потужною ракетою "Калібр", ця втрати матиме велике значення для РФ, якщо буде підтверджено.

Окрім втрати ще одного корабля (або двох), це важливо на кількох рівнях. По-перше, багато хто вважав, що точність ATACMS близько 9 метрів недостатня для використання проти кораблів. Крім того, моделі, що були в руках українців, розкидають велику кількість суббоєприпасів розміром з гранату, що зводить нанівець потребу у високій точності. Але малоймовірно, що ракети із суббоєпприпасами могли спричинити потоплення корабля.

Втім, такі ракети бронебійні та можуть знищити танки. Удар по кораблю цією ракетою гарантовано призведе до його значних ушкоджень, а неконтрольований вогонь, спричинений суббоєприпасами, може призвести до затоплення корабля.

"Цілком можливо, що українці насправді використовували варіант ATACMS із більшою унітарною боєголовкою вагою 213 кг. Це, безсумнівно, може потопити корабель", - пише Шарп.

Однак, якщо українці мають унітарну бойову частину ATACMS, здається дивним, що вони не використали деякі з них, щоб зруйнувати Керченський міст. Тепер, коли росіяни побудували залізницю для доставки вантажів уздовж "сухопутного мосту" на північ від Азова з Росії до Криму, Керченський міст більше не є надзвичайно важливим логістичним маршрутом постачання. Але це очевидна мета України.

ППО Росії у стані хаосу

Зрозуміло лише те, що російські системи ППО все ще у стані хаосу. Минула атака ATACMS знищила батарею зенітних ракет С-400 і близько 10 літаків на аеродромі Бельбек. Цей удар оголив обмеження розхвалених С-400.

Як пише експерт, щоб успішно захиститися від такого роду атак, потрібно мати три рівні: попереджати, виявляти та знищувати. Функція "попередження" покладається на дані розвідувальних служб, супутникове спостереження та інші вхідні дані, щоб дати вам зрозуміти, що атака неминуча. Якщо ви кмітливі та маєте під рукою потрібні засоби, ви можете вдарити по противнику до того, як він здійснить пуски.

Зараз багато зусиль витрачається на "виявлення". Оскільки ракети стають все швидшими, з'явилася необхідність виявляти їх раніше та швидше обробляти інформацію. Після цього повинен спрацювати рівень "знищення". У світових конфліктах найкращу ефективність демонструють системи Patriot, THAAD (син Patriot) та ізраїльські системи Arrow і Iron Dome неодноразово підтверджують свої бойові якості.

"Протиракетна оборона є складною, і якщо один із її шарів відсутній, занедбаний або знищений, то вона стає недієвою... Принаймні поки що ми, жителі Заходу, маємо перевагу – і українці знову і знову показують, як відсутність цієї переваги у Росії робить її вразливою", - пише Шарп.

Потрібно надзвичайно обережно екстраполювати перевагу України у морі та дронових атаках на будь-яке почуття оптимізму щодо сухопутної війни. Втім, з огляду на те, що третина Чорноморського флоту зараз знищена, ще один ракетоносій, можливо, потоплений, український експорт зерна зараз значною мірою відновлений, російські системи протиповітряної оборони переважно не працюють, Україна демонструє покращену здатність атакувати критично важливу інфраструктуру Росії далеко всередині її території - експерт констатував, що картина не на радість Путіну.

ЗСУ роблять тривогу в Криму

Росія втрачає контроль над небом в Криму. Про це заявляє британська розвідка. За її даними, ЗСУ систематично вибивають ППО на півострові.

Так, днями окупанти втратили елементи зенітно-ракетної батареї С-400 на аеродромі Бельбек – радарну та пускові установки. Також було знищено принаймні два літаки МіГ-31БМ, що стояли на землі.

Раніше колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес сказав, що удари України по Криму позбавляють росіян вирішальних позицій для війни. За словами військового, росіянам немає де сховати свої штаби, літаки, об'єкти військово-морського флоту на півострові.

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