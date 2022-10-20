Двоє працівників "Київтеплоенерго" загинули під час ворожої атаки по Києву 18 жовтня.
Про це повідомляє прес-службі підприємства.
"Енергетичний фронт – ще одна передова безжальної і жорстокої війни. Вчора вона забрала життя двох наших колег-енергетиків. Величезна непоправна втрата для родин, друзів, усього нашого багатотисячного колективу", – йдеться в повідомленні.
Йдеться про 64-річного Миколу Васильовича Сахна, електромонтера з ремонту апаратури релейного захисту та автоматики 6-го розряду, який працював в цій сфері 35 років, та 52-річного Олексія Олександровича Черникова, інженера-електроніка І категорії з 4-річним стажем в енергетичній галузі.
"Надійні, відповідальні, віддані своїй справі. Справжні професіонали високого ґатунку. Глибокі співчуття родинам Олексія Олександровича та Миколи Васильовича. Вічна пам'ять колегам", – додали в "Київтеплоенерго".
Ворожий обстріл Києва 18 жовтня: що варто знати
Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня російські окупанти завдали ударів по об‘єктах енергозабезпечення у Києві, Житомирі і Дніпрі.
Внаслідок ранкового ворожого обстрілу пошкоджено критичний об’єкт інфраструктури в Деснянському районі столиці, через що були перебої з електропостачанням Троєщини та водоканалу, що забезпечує водою частину столиці.
Повідомлялося про двох загиблих і одного пораненого працівника об’єкту інфраструктури столиці.
Згодом кількість загиблих у Києві внаслідок ворожої атаки на об’єкти критичної інфраструктури зросла до трьох.