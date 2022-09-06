Окупанти завдали ракетних ударів по Кривому Рогу.
Про це у своєму Telegram повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Ракетні удари по Кривому Рогу. Залишаємося у укриттях", - повідомив він.
Вибухи у Кривому Розі пролунали під час тривоги. За попередньою інформацією, працювала ППО. Незабаром ТГ-канали повідомили, що після "прильоту" над містом піднімається стовп диму.
Нагадаємо, вчора в районі Кривого Рогу протиповітряна оборона збила ворожу ракету.
Раніше генерал-майор Дмитро Марченко заявляв, що російські окупанти хочуть захопити місто Кривий Ріг Дніпропетровської області, щоб створити плацдарм для наступу на Южноукраїнськ і Вознесенськ Миколаївської області.
Як повідомляв УНІАН, раніше військовий експерт Олег Жданов наголошував, що загроза прориву що для Запоріжжя, що для Кривого Рогу, що для Миколаєва практично дорівнює нулю.