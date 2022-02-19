Щоденно пропуск через лінію розмежування здійснюється лише через КПВВ "Станиця Луганська".

Окупанти продовжують повністю блокувати рух п’ятьма з сімох дорожніх коридорів на Донбасі.

Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, по всій лінії розмежування спостерігаються провокації російсько-окупаційних військ для загострення безпекової ситуації.

"Окупанти продовжують повністю блокувати рух на п’яти з семи дорожніх коридорів. На підконтрольній Україні території усі КПВВ функціонують щоденно з 08:00 до 16:00. У контрольних пунктах виконують завдання достатня кількість прикордонних нарядів готових забезпечити, як оперативний пропуск громадян, так і безпеку цивільних, які перетинають лінію розмежування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щоденно пропуск через лінію розмежування здійснюється лише на КПВВ "Станиця Луганська".

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого ватажки "ДНР" Денис Пушилін і "ЛНР" Леонід Пасічник заявили про початок масової евакуації жителів окупованих районів Донбасу до Росії через нібито загрозу вторгнення українських військ.

Того ж дня віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна спільно із міжнародними партнерами має план забезпечення гуманітарних коридорів для мешканців окупованого Донбасу.

Сьогодні стало відомо, що російські прикордонники заявили, що тимчасово перекрили виїзд з Росії до окупованих територій Донбасу, проте евакуйованих мешканців продовжують приймати у прикордонних регіонах.

Вас також можуть зацікавити новини: