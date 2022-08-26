Президент зазначив, що ситуація на передовій залишається без суттєвих змін, однак українські військові роблять усе можливе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал ворога.

Окупанти визнають, що у них немає шансів вберегтися на українській землі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення.

За його словами, ситуація на передовій залишається без суттєвих змін цими днями.

Відео дня:

"Наші воїни роблять усе можливе, щоб зменшити вогневий і логістичний потенціал окупантів. Думаю, ви всі бачите відповідні новини – про знищення баз окупантів, їхніх складів, тих переправ через річки, якими вони користуються. І що успішнішою ми будемо в цьому – наша розвідка, наша армія, Служба безпеки України – то швидше зможемо змінити фронтову ситуацію на нашу користь", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Збройні сили України та увесь український народ щодня доводять російським окупантам, що в них немає й не буде шансів вберегтися на українській землі.

"Настане день, коли окупанти це визнають. Або їх просто не залишиться", - додав глава держави.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія, як і раніше, зосередилась на захопленні Донбасу. Як повідомив у п’ятницю ввечері Генштаб, РФ знову провалила штурми на Бахмутському напрямку. Невдачею закінчилась і спроба окупантів покращити тактичне становище у напрямку Невельського

Інститут вивчення війни констатує, що просування ворога досягло кульмінації: Росія не може розвинути тактичні успіхи у ширші оперативні.

Захід схиляється, що російсько-українська війна триватиме щонайменше рік, але вже "фактично зайшла у глухий кут". В Лондоні вважають, що йдеться про війну "на виснаження".

Водночас ЗСУ все ще не можуть піти у контрнаступ через дефіцит належного озброєння, пояснив військовий експерт Олег Жданов. "Ситуація патова – той, хто перший сформує резерви та перекине їх на передній край, той і отримає перевагу на полі бою", - зазначив він.

ЗСУ ліквідували вже 46 250 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ і тисячі одиниць техніки ворога.

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