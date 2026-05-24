'Реально неадеквати': Зеленський відреагував на удар 'Орєшником' по Білій Церкві

Не всю ворожу балістику вдалося збити, найбільше влучань - у Києві.

Російський лідер Володимир Путін запустив балістичну ракету "Орєшник" по Білій Церкві, тож важливо, щоб це не залишалося без наслідків для його країни.

На цьому у своєму відеозверненні наголосив президент України Володимир Зеленський, який зауважив, що нічний удар був важкий, адже Росія запустила 90 ракет різних типів, 36 з яких - балістика, а також 600 дронів.

"На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки", - підкреслив він.

Зеленський зауважив, що Путін "вже й слово "ура" не може нормально вимовити - шамкає, - а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки".

"Три російські ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій "Орєшник" проти Білої Церкви. Ну, реально неадеквати. Важливо, щоб це для Росії не залишалося без наслідків", - наголосив глава держави.

Він також підкреслив, що дуже важливо продовжувати працювати, аби була протиповітряна оборона для України, зокрема, протибалістика.

"Мати Росію поруч - це постійна загроза. Наші люди в Україні цю загрозу стримують і зупиняють. Але світу варто чітко бачити, з ким маєте справу", - сказав Зеленський і додав, що потрібні рішення і від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб "цей старий орєшнік в Москві вимовив слово "мир".

Президент також зазначив, що від ночі всюди, де потрібно, працюють рятувальники та необхідні служби. "Зараз відомо, що постраждали щонайменше 83 людини від початку доби. На жаль, є загиблі", - сказав він.

Нічний удар "Орєшніком"

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 травня російські загарбники масовано атакували Київ та область різними засобами ураження. Постраждали усі райони столиці. Одні з найбільших руйнувань зафіксовані на Лук’янівці.

Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України заявив, що балістична ракета середньої дальності РС-26 "Рубіж" ("Орєшник") вдарила в районі міста Біла Церква у Київській області. Пуск ракети російські окупати здійснили з полігону Капустін Яр.

У ПС ЗСУ також заявили, що усього було зафіксовано 690 засобів повітряного нападу - це 90 ракет та 600 безпілотників різних типів. Згідно з попередніми даними, станом на 09:30, було збито/подавлено 604 цілі - 55 ракет та 549 БпЛА.

