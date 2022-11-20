У прокремлівських ЗМІ звинувачують українських військових у порушенні процедури здачі в полон.

Окупанти на Луганщині інсценували здачу в полон та відкрили вогонь на ураження по українських військовослужбовцях.

Про інцидент у своєму Telegram повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Цю історію російські пропагандисти перекрутили та звинуватили Україну в порушенні процедури здачі в полон. На своїх ресурсах росіяни активно поширювали відео, на якому видно тіла окупантів, які нібито здавалися в полон Збройним силам України. У прокремлівських ЗМІ вимагали реакції від ООН та інших організацій.

Відео дня

Втім, українська сторона розповіла свою версію подій.

"З окремих шматків відео про інцидент з російськими військовими на Луганщині можна зробити висновок, що, скориставшись інсценуванням здачі в полон, росіяни вчинили воєнний злочин - відкрили вогонь на ураження військових Збройних сил України", - зазначив Лубінець.

За словами омбудсмена, в цьому випадку особи з-поміж російських військовослужбовців не можуть вважатися військовополоненими, а є такими, що ведуть бій і вчиняють віроломство.

"Вогонь у відповідь не є воєнним злочином. Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства — повинні бути покараними", - заявив Лубінець.

Він додав, що єдиною причиною загибелі російських військовослужбовців на території України є злочинна політика Російської Федерації, яка розпочала необгрунтовану геноцидну війну проти українського народу.

"Не дивно, що такі "вкиди" зі звинуваченнями відбуваються на фоні звільнення Херсона і викриття тисяч нових фактів воєнних злочинів Кремля. Перемикнути увагу не вдасться. Вбивці залишаються вбивцями, а воєнних злочинців очікує трибунал", - написав Лубінець.

Війна в Україні: полонені окупанти

У жовтні 2022 року Національна гвардія України розбила групу ДРГ окупантів на Донецькому напрямку та захопила в полон "мобілізованого" так званої "ДНР". За його словами, він був мобілізований нещодавно і вже відправлений разом з іншими такими чоловіками в район ведення бойових дій.

Раніше повідомлялося, що найманці з ПВК"Вагнер" стратили раніше завербованого ув'язненого Євгена Нужина, який побував в українському полоні та висловив бажання воювати у складі ЗСУ проти окупантів.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що українські військові будуть брати більше російських солдатів у полон. Він зазначив, що чим більше російських військових буде в нашому обмінному фонді, тим швидше ми повернемо українців додому з Росії.

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