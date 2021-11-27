Українська армія зовсім не та, що була у 2014-2015 роках, і повномасштабна війна проти України призведе до великої кількості загиблих росіян.

Президент Росії Володимир Путін не наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну через негайну реакцію країн Заходу на бійню в Європі.

Про це заявив російський журналіст Ігор Яковенко на телеканалі "Україна 24".

За його словами, попри повідомлення розвідки про підготовку російських військ до вторгнення, жоден військовий експерт у Росії не вважає це за можливе.

"Переконання в тому, що таке вторгнення можливе, воно повністю відсутнє в експертному полі. Жоден генерал, який виступає на інформаційних військових каналах, які ведуть інформаційну війну проти України та Заходу не каже, що вторгнення можливе. У цьому переконані ті люди, які не мають жодного відношення до війни. Шалені пропагандисти, які вважають, що ось зараз ми вторгнемося в Україну і за 15 хвилин захопимо Київ", - сказав Яковенко.

На його думку, Росія має кілька причин для того, щоб не розв'язувати повноцінну війну проти України.

"Українська армія зовсім не та, що була у 2014-2015 роках. Зараз повномасштабна війна проти України саме в режимі вторгнення призведе до досить великої кількості вантажів 200, які прийдуть до Росії, і ця кількість перевищуватиме больовий поріг російського суспільства. Йдеться про розуміння наслідків", - вважає Яковенко.

За словами журналіста, Путін побоюється можливої реакції країн Заходу, які негайно дадуть відповідь на військове вторгнення в незалежну країну в центрі Європи.

"Зрозуміло, що Європа повноцінну бійню в центрі Європи не сприйме так само холоднокровно, як окупацію Криму. Західний світ може розчавити путінську Росію, як смердючого клопа. Те, що цього не зроблено досі - тотальна шредиризація західної еліти, розуміння того, що Росія не входить до пріоритетів західного світу. Тут є Китай. Але якби Путін зважився б на повномасштабну війну у центрі Європи, безумовно, реакція була б зовсім іншою", - вважає Яковенко.

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Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу останніми тижнями - після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

Зокрема, як стверджує директор програми вивчення Росії в некомерційної аналітичної організації CNA Майкл Кофман, на супутникових знімках видно, що сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які базуються в Новосибірську, не повернулися на місце дислокації після навчань, а з'єдналися з іншими російськими військами біля кордону з Україною.

Крім того, по знімках з космосу видно, що особовий склад і техніку 1-ї гвардійської танкової армії, яка базується під Москвою, теж перекинули в бік України.

У Міністерстві оборони України заперечили розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Згодом видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

2 листопада у Міноборони України заявили, що Росія зосередила угрупування військ чисельністю близько 90 тисяч осіб біля кордонів України і на окупованих територіях Криму і Донбасу. Зазначається, що Міноборони уважно відстежує ситуацію, яка склалась поблизу державного кордону України з РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей. Так, факти, що надаються розвідувальними органами України, знаходять своє підтвердження під час обміну інформацією з нашими партнерами щодо безпекової ситуації довкола України.

Нагадаємо, в березні поточного року РФ суттєво збільшила кількість своїх військ уздовж держкордону України та на тимчасово окупованих територіях, але у квітні здійснила їх відведення. Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ нарощенням військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

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Автор: Олександр Топчій