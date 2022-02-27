Також ворог зазнає втрат у техніці.

Командир взводу снайперів Сергій Варакін розповів, як вони нещадно розправляються з росіянами, що прийшли з війною в Україну.

"Жителям України можу розповісти, що ми їб***мо росіян. Нема їм чого тут робити. І вони здохнуть всі. Ми їб***мо їх набагато більше, ніж вони. За нашими підрахунками, за одного нашого у них гине людей 30. Їхня техніка також знищуюється", - сказав він.

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.