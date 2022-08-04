Представники Генштабу ресспубліки зустрічали "хлібом і сіллю" російських військових, найманців з В'єтнаму, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Сирії, Малі і т. д.

Міноборони Білорусі показало прибуття російського військово-транспортного літака на аеродром в Мачулищах, на якому, на думку OSINT-дослідників, перевозили іранські ударні дрони.

У мережі вивчили маршрут Іл-76. Російський літак, за відкритими даними, вилетів з Ірану до Москви із зупинкою у Вірменії. Потім відправився в Білорусь.

У контексті недавніх заяв про передачу Тегераном РФ бойових БПЛА розслідувачі припустили, що саме в зазначеному літаку перевозили дрони.

Пізніше в Telegram Міноборони Білорусі підтвердили прибуття Іл-76. Вказується, що представники Генштабу ресспубліки зустрічали "хлібом і сіллю" російських військових, найманців з В'єтнамі, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Сирії, Малі і т. д.

Бійці нібито візьмуть участь у конкурсі "Впевнений прийом".

Разом з фото військових білоруське Міноборони виклало кадри самого вантажу.

Водночас у Telegram Беларускі Гаюн активісти звертають увагу на ще один анонсований раніше режимом Лукашенка захід: навчання "Восток-2022", згідно з якими частину білоруських військових відправлять на навчання в Росію.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. Просування противника відбувається дуже повільно. Як повідомляв Генштаб уранці, ворог отримав відсіч українських захисників на переважній більшості напрямків.

ЗСУ відбили в окупантів два населені пункти на Слов'янському напрямку та покращили своє тактичне становище.

Водночас, за словами полковника СБУ Романа Костенка, ситуація на фронті складна. Росіяни готуються до наступів на багатьох напрямках та підтягують сили на південь, плацдарм на правому березі Дніпра для них дуже небезпечний.

Імовірно, Росія намагатиметься наступати у бік Миколаєва та Одеси, щоб забрати більше півдня та розірвати свою залежність від української артилерії.

Тим часом на білорусько-українському кордоні спецпризначенці Лукашенка проходять перевірку бойової готовності.

За весь час повномасштабної війни українські захисники ліквідували вже 41 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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