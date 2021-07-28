Перемир'ю в ООС вчора виповнився рік.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі наступного разу збереться на засідання наприкінці серпня. Це пов'язано з періодом відпусток.

Про це повідомила в ефірі телеканалу "Дом" представник окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) української делегації в ТКГ Тетяна Іванова.

"Посли з минулого тижня пішли на канікули, у відпустки. І тому до кінця серпня у нас не буде якихось істотних новин у змінах роботи ТКГ, поки всі не вийдуть з відпусток", - пояснила вона.

Нині на Донбасі спостерігається нове загострення. Днями в районі ООС за добу були поранені й травмовані відразу семеро українських військовослужбовців.

Напередодні виповнився рік з моменту початку дії перемир'я на Донбасі. У ТКГ заявили, що за цей період на фронті вдвічі зменшилася кількість смертей українських військових і втричі зменшилася кількість обстрілів у порівнянні з періодом з липня 2019 до липня 2020.

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Автор: Юрій Годован