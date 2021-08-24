Ще один боєць отримав поранення.

24 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляється на сторінці ООС у Facebook.

Так, збройні формування Російської Федерації знову порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських військових у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

Читайте такожНа День прапора окупанти вбили українського бійця на ДонбасіПовідомляється, що пораненого терміново евакуювали та госпіталізували. Зараз він знаходиться у задовільному стані.

Про дії збройних формувань РФ повідомили представників Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

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Автор: Людмила Жерновська