У Росії є дивізійні проблеми, в країні немає готових до бою частин.

Росія не має готових до війни бригад військових, але загроза вторгнення була, є і буде. Можливо, нині біля кордонів України знаходиться приблизно 130 тисяч військових.

Про це Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів в ефірі Радіо НВ.

Він упевнений, що поблизу українських кордонів нині немає 150 тисяч російських військових. Можливо, зараз РФ могла розмістити біля України приблизно 130 тисяч військових. Але така кількість може бути лише за умови, якщо "приплюсувати" усіх росіян, які зосередилися ще й біля окупованого Криму та так званих самопроголошених "ЛДНР", й військами "аж до Кавказу", зазначив Костенко.

"У Росії - дивізійна система. Там дивізії воюють і бригади... Коли вони не боєготові, беруть з одного підрозділу щось боєготове, з другого, з третього, і ліплять із цього батальйонно-тактичну групу, яка є чисельністю тільки по 500−600−700 людей. Зібрали все гарне і відправляють десь на Захід, до наших кордонів. У них теж дуже великі проблеми в армії: немає боєготових частин, вони їдуть із Далекого Сходу. Цілих бригад, готових до війни, у них немає", - розповів Костенко.

Попри те, що РФ не має готових до війни бригад військових, загроза вторгнення все ж існує. На думку Костенка, Кремль може наважитися на нову атаку.

"Загроза у нас залишається з 2014 року. Кожного разу як графік — то зростає, то зменшується, залежно від стабільності ситуації або всередині країни, або політичної ситуації навколо країни.Тому загроза у нас була, є і буде. Найбільша загроза — це точкова ескалація", - вважає Костенко.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Росія зосередила біля кордонів з Україною понад 100 тисяч військових, які, як непокоїться Захід, вона може залучити до повномасштабного вторгнення.

Разом з тим МО РФ 15 лютого заявило про нібито початок відведення військ до місць постійної дислокації. Хоча в НАТО це не підтверджують.

Президент США Джо Байден під час свого виступу в Білому домі у вівторок, своєю чергою, відповів, що загроза вторгнення залишається цілком можлива.

На тлі побоювань, що РФ зважиться на нове вторгнення в Україну, США та Європа почали працювати над масштабним пакетом санкцій, покликаним стримати Росію від нападу на Україну.

Водночас США виступали проти введення превентивних санкцій проти РФ. Держсекретар Вашингтона Ентоні Блінкен пояснював це тим, що вони можуть втратити стримувальний ефект.

У Кремлі порівнювали можливі санкції США проти президента Росії Володимира Путіна з ініціативою щодо розриву відносин.

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