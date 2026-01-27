Українські військові відкинули росіян з ключових позицій під Куп'янськом, - журналіст

За його словами, відбувається зачистка певних позицій росіян в районі населеному пункті Синьківка.

Українські військові відкинули окупантів з територій, які знаходяться північніше Куп'янська Харківської області.

Про це повідомив військовий журналіст Владислав Селезньов в етері Київ 24. За його словами, відбувається зачистка певних позицій росіян в районі населеного пункту Синьківка.

"Синьківка - це ключ до Куп'янська. Якщо ключ в нашій кишені, то плани та наміри ворога щодо здобуття в перспективі контролю над тими територіями, виявляються марними. Ворога досить серйозно ми відкинули на територіях, які знаходяться північніше Куп'янська", - деталізував журналіст.

Селезньов додав, що Покровськ також в даний час відтягує на себе значну кількість ресурсів росіян.

26 січня головний сержант Батальйонно-тактичної групи 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" з позивним "Аяччо" говорив, що Сили оборони продовжують знищувати ворога, який намагається накопичуватися в місті Купʼянськ.

Військовий зазначав, що знищення росіян, які знаходиться в самому місті - це питання часу. Водночас важливою задачею для ЗСУ є не допустити нові сили росіян до Купʼянська.

