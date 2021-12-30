Постріл здійснили з дистанції понад 5 кілометрів.

У мережі опублікували постановочне відео знищення вантажівки окупантів "Урал" за допомогою українського ракетного комплексу "Стугна-П".

Ролик розмістив блогер та військовий експерт Серж Марко (Олександр Карпюк)

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Перевагою "Стугна-П", як зазначив експерт, є її дистанційне керування.

"Оператору не треба перебувати біля установки і вести ракету в зоні ураження танком, як у "Фагота" (радянський переносний протитанковий ракетний - УНІАН). Він це може робити в укріпленому бліндажі, попиваючи каву під жарти товаришів по службі", - пояснив експерт.

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