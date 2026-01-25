Путін може застосувати хімічну зброю масового ураження, якщо війна зайде в глухий кут, - The Times

Росія не припиняла розробки хімічної зброї.

Україна звинувачує російські війська в тисячах випадків застосування забороненої хімічної зброї, проте експерти побоюються, що затягування або тупикова ситуація у війні можуть підштовхнути Кремль до застосування більш смертоносних речовин для масового ураження, пише The Times.

РФ ігнорує міжнародні норми

За даними українських військових, російські війська використовували небезпечні хімічні речовини понад 9000 разів з початку війни – 6540 разів тільки минулого року. Значною мірою це пов'язано з використанням гранат, наповнених газами для придушення заворушень, такими як CS і CN. Українські та європейські чиновники заявляють, що російські підрозділи також іноді вдавалися до хлорпікрину, задушливої речовини, вперше застосованої в Першій світовій війні.

Російська програма хімічної зброї існує

Як пише The Times, західні чиновники побоюються, що хімічні речовини, про які повідомила Україна, можуть не відображати повного масштабу російського арсеналу.

"У столицях союзників стурбовані, що затяжна або тупикова війна в Україні може підштовхнути Кремль до застосування більш небезпечної зброї масового ураження. Президент Путін неодноразово брязкав ядерною зброєю, при цьому демонстративно зберігаючи мовчання про хімічну або біологічну зброю масового ураження".

Після отруєння Олексія Навального в 2020 році дослідницька група Bellingcat дійшла висновку, що російська програма з розробки нервово-паралітичної речовини "Новачок" тривала "значно довше офіційно оголошеної дати закриття".

Згідно з їхнім розслідуванням, вчені, які брали участь у розробці нервово-паралітичної речовини, були переведені в нібито цивільні інститути, що дозволило продовжувати роботу над хімічною зброєю під прикриттям медичних і промислових досліджень. Співробітники двох таких організацій – Державного інституту експериментальної військової медицини та Наукового центру "Сигнал" – були названі ключовими фігурантами в удосконаленні та "озброєнні" "Новачка" аж до 2010-х років.

"Можна з упевненістю припустити, що російська програма хімічної зброї все ще існує... Якби "Новачок" був використаний у ширших масштабах, це могло б мати колосальні наслідки", – сказав Хеміш де Бретон-Гордон, колишній офіцер британської армії.

Ризики для Росії

Генерал сер Річард Барронс, колишній командувач Об'єднаним командуванням збройних сил Великої Британії, стверджує, що перехід до більш смертоносної хімічної зброї був би для Москви невигідним кроком, оскільки принесе мало військової вигоди і великі витрати:

"Ви привертаєте увагу до військового злочину, ви ризикуєте зіткнутися з відповідними заходами, і це палиця з двома кінцями – ви можете піддати ризику власні сили", наприклад, якщо зміниться напрямок вітру".

Однак, як сказав Барронс, спокуса використовувати таку зброю може виникнути, "якщо ви опинитеся в ситуації, коли ставки надзвичайно високі, коли на кону стоїть виживання країни".

Мирні переговори щодо України можуть зайти в глухий кут

прес-секретар Путіна Пєсков заявив, що Збройні сили України повинні покинути територію Донбасу для припинення війни. Це одна з умов підписання мирної угоди.

Однак експерти підкреслюють, що поки що немає жодних ознак готовності президента України Володимира Зеленського погодитися на таку поступку – навіть під тиском з боку США.

