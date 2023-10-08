В адміністрації кажуть, що в організмах виявили миш'як.

На території харківського "Фельдман Екопарку" вбили усіх тварин, які перебували у контактній зоні для маленьких дітей.

Про це повідомляється на сторінці парку у соціальній мережі Facebook. Так, загинули кролики, морські свинки та інші маленькі тварини. Розтин показав, що їх отруїли миш'яком. У "Фельдмані" зазначають, що написали заяву до поліції та розраховують на розслідування інциденту.

"Важко зрозуміти мотиви того, хто це зробив. Неприємно усвідомлювати, що вулицями нашого міста десь ходить особа, яка нічим не краща за російських військових, які вбивали наших тварин на початку повномасштабної війни. На жаль, започаткований ними екоцид триває, і це - чергова ланка", - йдеться у повідомленні.

Масові вбивства тварин: останні новини

Нагадаємо, у вересні стало відомо про масштабну пожежу на території притулку для котів у Києві. У мережі повідомляли, що його могли підірвати.

В поліції заявили, що в притулку перебувало близько 60 котів, з них сім - загинули, а інші отримали опіки.

Було відкрито справу щодо умисного знищення або пошкодження майна, також вирішувалося питання щодо внесення інциденту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

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