Російські дрони зі Starlink вже долітають до Дніпра, – 'Флеш'

За словами експерта, безпілотник БМ-35, що працює на пальному, може долати відстань до 500 кілометрів

Російські ударні дрони БМ-35 зі Starlink вже можуть діставатися до Дніпра. Про це заявив експерт із систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та зв'язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"На жаль, фіксуємо факт того, що БПЛА БМ-35 на "Старлінку" долетів вже до Дніпра. На відміну від "Молнії", цей БПЛА "паливний" і може літати до 500 кілометрів", - написав "Флеш" у Telegram.

Фахівець оприлюднив відповідне фото, на якому, за його словами, видно сліди "снігової людини", яка підходила подивитися, що це таке впало.

Застосування росіянами "Шахедів" зі Starlink

Нещодавно фахівець із систем РЕБ та зв’язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що росіяни завдали удару "Шахедами" по стоянці гелікоптерів неподалік Кропивницького – дронами керували оператори в режимі реального часу. Фахівець оприлюднив відео, зняте камерами дронів, яке раніше вже розійшлося у ворожих пабліках. На ньому можна побачити роботу системи автозахоплення цілі. Також видно, що дрон наводиться на ціль в ручному режимі. На думку "Флеша", це перше застосування "Шахедів" зі Starlink.

Також вже відомо, що у противника з'явився аналог українського дрона FP-2, який може залітати більш ніж на 160 км від лінії бойового зіткнення. За словами експертів, це є серйозною проблемою. Йшлося, що російський безпілотник БМ-35, як і український FP-2, здатний вражати радіолокаційні станції та зенітні ракетні комплекси. Водночас зазначалося, що FP-2 перевершує БМ-35 за потужністю бойової частини.

