Я був оптимістичним: Стубб зробив похмурий прогноз щодо мирної угоди в Україні

Путін не змінив своєї думки і просто тягне час.

Президент Фінляндії Олександр Стубб визнав, що в минулому був оптимістичним щодо мирної угоди в Україні, проте зараз його настрої змінилися. У своєму виступі він заявив, що не бачить жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий хоч до якихось поступок.

"Я просто не бачу, щоб Путін змінив свою думку. Я був оптимістичним протягом кількох місяців і працював над цим, але в підсумку це виявилося класичною російською тактикою затягування", – заявив Стубб.

Відповідаючи на питання про гарантії безпеки для України від НАТО, Стубб заявив, що українська армія є зараз для України найнадійнішою гарантією.

"Я вважаю, що найнадійнішою гарантією безпеки, яку зараз має Україна, є 800 тисяч добре озброєних військовослужбовців і здатність вести сучасну війну, як не може жодна інша країна-член НАТО", – зазначив він.

Президент Фінляндії підкреслив, що ситуація фактично змінилася, і "європейці повинні зрозуміти, що потребують України більше, ніж Україна потребує нас".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до тристоронніх переговорів зі США та Росією щодо завершення війни, і така зустріч може відбутися в Азербайджані. При цьому він підкреслив, що це можливо, "якщо Росія буде готова до дипломатії".

Також президент США Дональд Трамп розповів про свої бесіди з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Він заявив, що ненависть між ними заважає закінчити війну. Водночас глава Білого дому висловив упевненість, що миру в Україні вдасться досягти.

